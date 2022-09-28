Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Украине переименовали Южно-Украинскую атомную электростанцию: какое название получила

Дата публикации
Просмотры
1755
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Украине переименовали Южно-Украинскую атомную электростанцию: какое название получила

Фото: Associated Press

Правительство Украины окончательно утвердило переименование Южно-Украинской атомной электростанции в Южноукраинскую.

В Украине на заседании правительства было утверждено решение о переименовании Южно-Украинской атомной электростанции в Южноукраинскую.

Об этом сообщили в пресс-службе "Энергоатома".

Как отмечается, правительство окончательно утвердило переименование Южно-Украинской атомной электростанции в Южноукраинскую.

"Соответствующий приказ был подписан руководителем ГП "НАЭК" Энергоатом" Петром Котиным  "с целью приведения наименования ОП "Южно-Украинская АЭС" в соответствие с требованиями стандартов государственного языка и правил украинского правописания" 27 апреля 2022 года", — рассказали в пресс-службе "Энергоатома" .

Напомним, что Россия может нанести ядерный удар по Львову или Карпатам.

Читайте также:

На Волыни достраивают шведский городок для переселенцев.

На Волыни достраивают шведский городок для переселенцев.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация