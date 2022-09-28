В Украине переименовали Южно-Украинскую атомную электростанцию: какое название получила

Правительство Украины окончательно утвердило переименование Южно-Украинской атомной электростанции в Южноукраинскую.
В Украине на заседании правительства было утверждено решение о переименовании Южно-Украинской атомной электростанции в Южноукраинскую.
Об этом сообщили в пресс-службе "Энергоатома".
Как отмечается, правительство окончательно утвердило переименование Южно-Украинской атомной электростанции в Южноукраинскую.
"Соответствующий приказ был подписан руководителем ГП "НАЭК" Энергоатом" Петром Котиным "с целью приведения наименования ОП "Южно-Украинская АЭС" в соответствие с требованиями стандартов государственного языка и правил украинского правописания" 27 апреля 2022 года", — рассказали в пресс-службе "Энергоатома" .
Напомним, что Россия может нанести ядерный удар по Львову или Карпатам.
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