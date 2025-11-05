В Украине переименуют копейку: что такое "шаг" и когда он появится

Копейки / © УНИАН

Реклама

Украина планирует завершить денежную реформу, заменив текущее название разменной монеты — копейка на исторический украинский термин шах. Этот шаг, как заявил глава Национального банка Украины Андрей Пышный, является частью усилий по десоветизации и окончательного разрыва с символическим доминированием Москвы.

Об этом сообщает Reuters.

Название «копейка» (заимствованное из русского) сохранилось только в трех постсоветских республиках: России, Белоруссии и Украине. Замена должна устранить любую связь с Москвой. Термин «шах» (что означает «шаг») использовался как денежная единица в Украине в 16-17 веках, а также во время Украинской революции 1917-1921 годов.

Реклама

«Мы должны наконец завершить… денежную реформу и избавиться от любого родства, любой связи с Москвой. Ибо у нас есть свое (название). И пора наконец-то ее вернуть», — сказал Пышный в интервью.

В настоящее время парламент готовится к обсуждению соответствующего законопроекта. Центральный банк проводит публичные обсуждения и мероприятия по повышению осведомленности граждан.

Пышный заверил, что замена не повлечет за собой дополнительных расходов для бюджета, который и так напряжен войной. По его словам, будет постепенно заменена только одна монета, которая сейчас в обращении, — 50 «шахмат» (чуть больше одного цента США).

Эта инициатива проходит на фоне массового ухода украинцев от ассоциаций с Россией, который значительно усилился после полномасштабного вторжения. В стране активно меняют названия улиц, демонтируют памятники советским или русским деятелям, а население, особенно молодежь, заново открывает национальную историю. Согласно опросу КМИС, проведенному в сентябре, около 91% украинцев имеют негативное отношение к России.

Реклама

Напомним, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 14093, которым предлагается изменить название разменной монеты — копейки. Украинскую разменную монету предлагают назвать шагом.

Ранее сообщалось, что глава Национального банка Андрей Пышный недавно выразил надежду, что Украина перейдет на шаги вместо копеек до 2 сентября 2026 года. В то же время, он не исключает, что такой переход возможен еще в этом году.