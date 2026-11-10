В Украине переписали правила льготного проезда: что теперь будет с бесплатными поездками

Автобус (иллюстративное фото)

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В Украине сменяют систему льготного проезда в общественном транспорте. Вместо привычного предъявления удостоверений пассажиры смогут пользоваться банковскими картами, на которые будут начисляться средства для оплаты поездок. Реформа также подразумевает электронные билеты и новый механизм компенсаций перевозчикам.

Детали рассказывает "Судебно-юридическая газета".

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Верховная Рада 10 ноября приняла в целом законопроект №5651-2 по льготам на проезд и другим социальным гарантиям. Решение поддержали 235 народных депутатов.

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Документ предусматривает постепенный переход в адресную денежную помощь и создание единой автоматизированной системы учета оплаты проезда.

Как теперь будет работать льготный проезд

Как ранее объясняли в Министерстве развития общин и территорий, новая система позволит льготникам оплачивать поездки с помощью обычных банковских карт.

На карточку человека, имеющего право на льготу, будут начисляться средства для проезда. При посадке достаточно будет приложить ее к валидатору. Система автоматически зафиксирует поездку, а перевозчик получит оплату.

Также предусмотрено использование электронных билетов в городах, где будет работать соответствующая система учета.

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В министерстве отмечали, что действующие льготы не отменяют и не сокращают. Изменяется, прежде всего, способ их предоставления и компенсации стоимости поездок.

Кто будет оплачивать проезд льготников

Финансирование будет распределено между государственным и местными бюджетами.

В частности, проезд ветеранов войны предусмотрено оплачивать за счет государства. Для других категорий граждан расходы покрывают местные общины в зависимости от их финансовых возможностей. Отдельные льготы будут финансироваться соответствующими государственными органами.

При этом общины смогут самостоятельно определять объем гарантий для отдельных категорий льготников, за исключением ветеранов.

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Когда заработает новая система

Реформу будут внедрять постепенно. Переходный период предусмотрен до 1 июля 2028, поэтому новые правила не начнут одновременно действовать во всем транспорте сразу после принятия закона.

За это время необходимо установить валидаторы и другое оборудование, подключить перевозчиков к единой системе, определить ее операторов и зарегистрировать льготников.

По предварительным оценкам Минразвития, только создание автоматизированной системы обойдется не менее 60 млн грн в течение двух лет. Окончательная сумма может быть больше.

Ожидается, что новые правила помогут более точно учитывать льготные поездки, обеспечить прозрачные компенсации перевозчикам и уменьшить количество конфликтов между водителями и пассажирами.

Цены на проезд в Украине и льготы в 2026 году: последние новости

Напомним, в Киеве стоимость проезда в отдельных маршрутках выросла до 30 гривен. Новые тарифы ввели на маршрутах №503 (от метро «Красный Хутор» до улицы Митрополита Шептицкого) и №202 (от метро «Святошин» до улицы Академика Булаховского). Перевозчики объясняют удорожание ростом расходов на горючее и обслуживание транспорта.

В то же время президент Владимир Зеленский поручил правительству разработать программу бесплатного проезда в городском наземном транспорте Киева. Инициатива связана с необходимостью обеспечить перевозку пассажиров в случае перебоев в работе метро или повреждения мостов через Днепр. Сроки введения и условия бесплатного проезда не определены.

Однако мэр столицы Виталий Кличко раскритиковал это предложение, обратив внимание на нехватку водителей и вопрос финансирования. По его словам, город может дополнительно выпустить 25 автобусов, но для этого нужно не менее 50 водителей. А чтобы полноценно заменить метро по количеству перевезенных пассажиров, Киеву понадобилось бы до 1020 автобусов.

Кличко также подчеркнул, что даже при наличии дополнительного транспорта автобусы не смогут обеспечить такую же регулярность движения, как метро, из-за пробок на столичных дорогах.

В Киеве сменили движение по мостам после российской атаки

Также напомним, в ночь на 7 ноября российские войска ударили по Северному мосту в Киеве. По словам президента Владимира Зеленского, из шести выпущенных баллистических ракет четыре попали в переправу. Были повреждены дорожное покрытие, троллейбусная сеть и линии электропередачи.

С 9 ноября в столице ввели резервные схемы движения, чтобы уменьшить пробки и обеспечить сообщение между берегами Днепра. На Северном мосту предусмотрено возобновление движения общественного транспорта с левого берега на правый, а в обратном направлении — также легковых автомобилей. Грузовики направляются через Подольский мост.

Кроме того, на мосту Патона вводят реверсивное движение: с 7:00 до 10:00 дополнительная полоса будет работать в направлении правого берега, а с 16:00 до 20:00 – левого. На Южном мосту грузовой транспорт с левого берега на правый будут направляться через Дарницкий мост.

Для регулирования транспортных потоков и уменьшения пробок в Киеве также увеличили количество полицейских патрулей.

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