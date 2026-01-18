В Украине переписали цены на аренду квартир: где жилье подорожало больше всего

Аренда жилья / © iStock

В Украине существенно изменились цены на аренду жилья. За год стоимость съема 1-комнатных квартир в большинстве городов выросла, а в отдельных регионах наоборот снизилась. Дороже всего арендовать жилье сейчас на западе страны и в Киеве, тогда как в прифронтовых областях цены остаются самыми низкими.

Об этом сообщает ЛУН .

Подробности

По состоянию на 17 января 2026 средняя стоимость аренды 1-комнатной квартиры в Украине продолжает расти.

Самые высокие цены на аренду зафиксированы в Ужгороде — в среднем 21,8 тыс. грн в месяц, что на 15% больше, чем в прошлом. Также в тройке самых дорогих городов – Львов (18 тыс. грн) и Киев (17 тыс. грн).

Заметное удорожание жилья произошло и в центральных регионах. В частности, в Житомире цены выросли сразу на 33%, в Черкассах – на 23%, в Виннице – на 17%.

В то же время, на востоке и юге страны аренда остается относительно дешевой. В Харькове средняя цена составляет около 5 тыс. грн., в Запорожье и Николаеве — по 6 тыс. грн. В Сумах зафиксировано падение стоимости аренды на 27% - до 5,5 тыс. грн.

В ряде регионов, в частности в Херсоне, Донецке, Луганске и во временно оккупированном Крыму, полноценных данных о рынке аренды пока недостаточно.

Эксперты объясняют рост цен внутренней миграцией, дефицитом жилья в более безопасных регионах и общим удорожанием расходов на содержание недвижимости.

