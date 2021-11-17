В Украине перерабатывают менее 5% мусора: профильные предприятия загружены на половину

В Украине перерабатывают менее 5% мусора: профильные предприятия загружены на половину

В Украине низкое качество сортировки.

В Украине попадают на свалки 94% бытовых отходов.

Об этом рассказали в Сніданку з 1+1.

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На переработку попадает менее пяти процентов мусора, говорят в Ассоциации по управлению отходами. Местные предприятия по переработке отходов загружены чуть больше половины.

Главная причина недогруженности местным вторсырьем – это низкое качество сортировки. Чтобы поддерживать их рентабельность, Украина вынуждена покупать сырье за границей. Так, по данным Ассоциации, в прошлом году мы импортировали макулатуру, полимерные материалы и стеклобой.

Как сообщалось, в Украине насчитывается более 30 тысяч мусорных свалок, общая площадь которых равна территории оккупированного Донбасса. Ежегодно экологи насчитывают более 500 миллионов гривен ущерба от их деятельности.

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