В Украине перерабатывают менее 5% мусора: профильные предприятия загружены на половину

В Украине низкое качество сортировки.
В Украине попадают на свалки 94% бытовых отходов.
Об этом рассказали в Сніданку з 1+1.
На переработку попадает менее пяти процентов мусора, говорят в Ассоциации по управлению отходами. Местные предприятия по переработке отходов загружены чуть больше половины.
Главная причина недогруженности местным вторсырьем – это низкое качество сортировки. Чтобы поддерживать их рентабельность, Украина вынуждена покупать сырье за границей. Так, по данным Ассоциации, в прошлом году мы импортировали макулатуру, полимерные материалы и стеклобой.
Как сообщалось, в Украине насчитывается более 30 тысяч мусорных свалок, общая площадь которых равна территории оккупированного Донбасса. Ежегодно экологи насчитывают более 500 миллионов гривен ущерба от их деятельности.
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