В Украине переселенца заставили вернуть всю социальную помощь от государства: что произошло

В Днепропетровской области мужчину заставили вернуть государству 30 000 грн., которые он получил как переселенец. Он оформил помощь, но через месяц вернулся назад.

Об этом говорится в приговоре Томаковского районного суда Днепропетровской области.

В чем обвинили мужчину

По данным суда, мужчина в октябре 2022 находился в поселке Томаковка Никопольского района Днепропетровской области. Там неизвестный предложил получить "легкие деньги" и дал советы, как это сделать.

После этого подозреваемый обратился в Центр предоставления административных услуг Томакивской территориальной громады Никопольского района Днепропетровской области, где заполнил заявление о получении статуса внутренне перемещенного лица. Однако мужчина прожил на новом месте жительства всего месяц и в ноябре 2022 года вернулся назад, не сообщив об этом социальные службы.

Мужчину обвинили в том, что он с октября 2022 года по август 2023 года получал социальную помощь от государства, как внутренне перемещенное лицо, хотя таковым не был. В общей сложности ему выплатили 30 000 грн.

Что сказал подозреваемый

На суде подозреваемый вину признал и раскаялся. Он сообщил, что некоторое время проживал в поселке Томаковка, где оформился как внутренне перемещенное лицо. Впоследствии вернулся в Марганец и не сообщил об этом социальные службы. Мужчина подтвердил, что получил от государства 30 000 грн.

Представители социальных служб поддержали гражданский иск о возвращении государству средств.

Свидетельство подозреваемого и потерпевшей

Что решил суд

Суд признал мужчину виновным по ч.2 ст. 190 УК Украины и приговорил к 2 годам лишения свободы. Впоследствии суд заменил этот срок на один испытательный год.

Также он должен вернуть государству 30 000 грн социальной помощи.

Напомним, кто из переселенцев с мая не будет получать выплаты как внутренне перемещенные лица.

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