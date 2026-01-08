В Украине пересмотрели список критической инфраструктуры: кто останется со светом

Энергетика

Реклама

В Украине завершили проверку выполнения правительственного решения о пересмотре списков объектов критической инфраструктуры. По результатам инспекции, объекты, лишившиеся льготного статуса, уже переведены на общие графики почасовых отключений.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

По ее словам, благодаря этому шагу удалось высвободить и добавить в общую энергосеть 911 МВт электрической мощности.

Реклама

«Объекты, исключенные из списков, уже переведены на общие графики отключений. Благодаря этому решению, несмотря на существенное понижение температуры на этой неделе, удалось стабилизировать увеличение очередей графиков отключений», — отметила Юлия Свириденко.

Также она добавила, что в правительстве ожидается, что дальнейшее выполнение этого решения позволит еще больше нарастить показатель доступной мощности в сети. В то же время Свириденко подчеркнула, что пересмотр списков не касается социально важных учреждений и стратегического сектора.

«Дополнительно обратили внимание, что решение не касается школ, больниц, других объектов жизнеобеспечения и объектов ОПК в списках критической инфраструктуры», — отмечает Юлия Свириденко.

Напомним, из-за ударов по энергосистеме правительство пересмотрело списки критических объектов. Больницы, школы и оборонные предприятия останутся со светом, а часть потребителей будет исключена из перечня. Высвободившуюся электроэнергию направят населению.

Реклама

Также во всех регионах Украины в пятницу, 9 января, вводятся графики почасовых отключений света. Причина ограничений электроснабжения — последствия российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты.