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- Украина
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В Украине пересмотрели правила относительно укрытий для бизнеса во время тревоги: какие изменения готовят
Кабмин изменил правила обустройства укрытий для бизнеса.
В Украине Кабмин обновляет правила работы бизнеса во время желтого уровня тревоги и предоставляет дополнительное время на обустройство укрытий.
Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.
По словам главы правительства, соответствующие изменения в действующий порядок уже представили бизнес-ассоциациям.
«Приоритет по-прежнему — безопасность людей. В то же время, мы продолжаем действие постановления, потому что не можем допустить остановки экономики и жизнедеятельности страны», — подчеркнул глава правительства.
По словам Сергея Корецкого, перемены инициировали еще два месяца назад. Однако многие предприятия так и не начали выполнять базовые требования безопасности, потому правила решили обновить.
В частности, правительственные решения предполагают три ключевых изменения. Во-первых, бизнесу уделяют больше времени на обустройство укрытий или безопасных пространств, в частности для закупки мобильных конструкций.
«Отсрочка не означает отмены требований. Безопасность людей должна быть в приоритете. Это может быть самое простое безопасное пространство, мобильное укрытие или информирование о расположении и доступе к ближайшему подземному укрытию», — подчеркнул премьер-министр.
Во-вторых, требования к укрытиям будут зависеть от количества людей — работников и посетителей, одновременно находящихся на объекте. Детали об этих нормах впоследствии предоставят Минэкономики и МВД.
В-третьих, разрешено использование укрытий наряду с предприятием. Защитная постройка не обязательно должна располагаться на собственной территории бизнеса — можно пользоваться соседним укрытием достаточной вместимости, если люди четко знают, где оно находится.
До 4 марта военные администрации соберут данные о выполнении требований, после чего правительство примет дальнейшие решения.
«Отдельно спасибо предпринимателям, которые уже позаботились о безопасности людей и сделали для этого максимум возможного. Именно так должно быть», — подытожил Сергей Корецкий.
Напомним, в Раде зарегистрировали законопроект для усиления контроля над укрытиями и обеспечения свободного доступа к ним во время войны. Документ предлагает запретить любую коммерческую, хозяйственную или культурную деятельность в хранилищах, а владельцам предоставить право расторгать договоры аренды таких помещений.