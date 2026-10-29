В Украине пересмотрели правила относительно укрытий для бизнеса во время тревоги: какие изменения готовят

Укрытие / © Associated Press

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В Украине Кабмин обновляет правила работы бизнеса во время желтого уровня тревоги и предоставляет дополнительное время на обустройство укрытий.

Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

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По словам главы правительства, соответствующие изменения в действующий порядок уже представили бизнес-ассоциациям.

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«Приоритет по-прежнему — безопасность людей. В то же время, мы продолжаем действие постановления, потому что не можем допустить остановки экономики и жизнедеятельности страны», — подчеркнул глава правительства.

По словам Сергея Корецкого, перемены инициировали еще два месяца назад. Однако многие предприятия так и не начали выполнять базовые требования безопасности, потому правила решили обновить.

В частности, правительственные решения предполагают три ключевых изменения. Во-первых, бизнесу уделяют больше времени на обустройство укрытий или безопасных пространств, в частности для закупки мобильных конструкций.

«Отсрочка не означает отмены требований. Безопасность людей должна быть в приоритете. Это может быть самое простое безопасное пространство, мобильное укрытие или информирование о расположении и доступе к ближайшему подземному укрытию», — подчеркнул премьер-министр.

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Во-вторых, требования к укрытиям будут зависеть от количества людей — работников и посетителей, одновременно находящихся на объекте. Детали об этих нормах впоследствии предоставят Минэкономики и МВД.

В-третьих, разрешено использование укрытий наряду с предприятием. Защитная постройка не обязательно должна располагаться на собственной территории бизнеса — можно пользоваться соседним укрытием достаточной вместимости, если люди четко знают, где оно находится.

До 4 марта военные администрации соберут данные о выполнении требований, после чего правительство примет дальнейшие решения.

«Отдельно спасибо предпринимателям, которые уже позаботились о безопасности людей и сделали для этого максимум возможного. Именно так должно быть», — подытожил Сергей Корецкий.

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Напомним, в Раде зарегистрировали законопроект для усиления контроля над укрытиями и обеспечения свободного доступа к ним во время войны. Документ предлагает запретить любую коммерческую, хозяйственную или культурную деятельность в хранилищах, а владельцам предоставить право расторгать договоры аренды таких помещений.

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