В Украине пересмотрят комендантский час из-за новой тактики атак РФ: детали от Кабмина

Новые правила комендантского часа в крупных городах: заявление премьера

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Правительство работает над адаптацией работы государства, Киева, экономики и критической инфраструктуры к новой тактике российских атак. В частности, планируется пересмотреть подходы к комендантскому часу.

Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

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«Длительные воздушные тревоги влияют не только на безопасность людей, но и на работу предприятий, логистику, транспорт, школы, детские сады и другие сферы жизни. Враг пытается парализовать экономическую активность в столице и крупных городах, потому и наши подходы и алгоритмы реагирования должны меняться», — признал премьер.

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По его словам, правительство работает над решениями о работе предприятий и учреждений во время различных типов опасности, организации логистики и транспорта, работы метро и других объектов инфраструктуры.

«Отдельно планируем пересмотреть подходы к комендантскому часу и доступ гражданских к более оперативной информации о воздушных угрозах — без дополнительных рисков для безопасности. Все вовлеченные службы и ведомства работают над комплексным и обоснованным подходом. Необходимые предложения планируем сформировать в начале следующей недели, представить их обществу и перейти к реализации», — подытожил Корецкий.

Ранее мы писали, что РФ изменяет тактику ударов по Украине перед зимой.

Эксперты опасаются, что воздушные тревоги в Киеве и других городах могут продолжаться неделями без отбоя.

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Напомним, вчера поздно вечером вблизи Житомирской трассы на территории Киевской области раздался сильнейший взрыв, который мгновенно перерос в масштабный пожар.

Впоследствии стало известно, что в результате вражеской атаки в Бучанском районе горят складские помещения.

Пока известно о 37 погибших в результате этих взрывов.

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