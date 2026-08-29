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В Украине пересмотрят комендантский час из-за новой тактики атак РФ: детали от Кабмина
В Украине готовят новые правила комендантского часа, работы транспорта и бизнеса из-за смены тактики российских атак.
Правительство работает над адаптацией работы государства, Киева, экономики и критической инфраструктуры к новой тактике российских атак. В частности, планируется пересмотреть подходы к комендантскому часу.
Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.
«Длительные воздушные тревоги влияют не только на безопасность людей, но и на работу предприятий, логистику, транспорт, школы, детские сады и другие сферы жизни. Враг пытается парализовать экономическую активность в столице и крупных городах, потому и наши подходы и алгоритмы реагирования должны меняться», — признал премьер.
По его словам, правительство работает над решениями о работе предприятий и учреждений во время различных типов опасности, организации логистики и транспорта, работы метро и других объектов инфраструктуры.
«Отдельно планируем пересмотреть подходы к комендантскому часу и доступ гражданских к более оперативной информации о воздушных угрозах — без дополнительных рисков для безопасности. Все вовлеченные службы и ведомства работают над комплексным и обоснованным подходом. Необходимые предложения планируем сформировать в начале следующей недели, представить их обществу и перейти к реализации», — подытожил Корецкий.
Ранее мы писали, что РФ изменяет тактику ударов по Украине перед зимой.
Эксперты опасаются, что воздушные тревоги в Киеве и других городах могут продолжаться неделями без отбоя.
Напомним, вчера поздно вечером вблизи Житомирской трассы на территории Киевской области раздался сильнейший взрыв, который мгновенно перерос в масштабный пожар.
Впоследствии стало известно, что в результате вражеской атаки в Бучанском районе горят складские помещения.
Пока известно о 37 погибших в результате этих взрывов.