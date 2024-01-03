В Украине первая семья купила новый дом вместо разрушенного оккупантами: как это можно сделать

Для того чтобы получить сертификат на жилье, нужно подать заявление через приложение "Действие".

В Украине первая семья смогла приобрести новый дом вместо разрушенного оккупантами по жилищному сертификату.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

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По его словам, поди из Гостомеля выбрала дом в Буче на Киевщине и в течение ближайшего месяца планирует переезд в новое жилье.

"Важно, что со стартом программы компенсаций за уничтоженное жилье женщина приняла решение вернуться в Украину по эвакуации. Всего для выплаты компенсаций за полностью уничтоженное жилье сформировано 1826 жилищных сертификатов. Из них уже более 400 семей забронировали средства для покупки нового жилья. Это значит, что они определились с новой недвижимостью и готовы заключать сделки купли-продажи", — написал он.

Как получить сертификат на жилье

Для этого нужно подать заявление через приложение "Дія", после чего комиссия органов местного самоуправления обработает заявление, рассчитает сумму компенсации и сформирует сертификат. Уведомление о нем придет в "Дію". За сертификат можно купить квартиру, дом или инвестировать в будущую недвижимость. Сделать это можно из-за нотариусов.

Параллельно продолжается выплата государственного пособия на ремонты – есть Восстановление.

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По состоянию на сегодняшний день статус таков:

Срочные ремонты: выплачены средства для 32 тысяч семей на общую сумму 2,4 миллиарда гривен

Капитальные ремонты: выплачены средства для 3 тысяч семей на общую сумму 900 миллионов гривен

Кубраков отмечает, если жилье было повреждено в результате боевых действий (в том числе ракетных или атак дронов) и вам нужна помощь на ремонт, то:

представьте информационное сообщение о поврежденном имуществе и заявлении на получение помощи. Сделать это можно через приложение или портал Дія, ЦНАП или нотариус;

получите решение комиссии местного совета о сумме компенсации;

получите средства на восстановление на виртуальную карту, которую можно открыть в одном из банков-партнеров программы.

Потратить средства можно только в строительных магазинах и подрядчиках, перечень которых есть на сайте программы.

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