В Украине первая зараженная "Омикрон"-штаммом уже поправилась: как ей это удалось

В Украине первая зараженная "Омикрон"-штаммом уже поправилась: как ей это удалось

У пациентки уже отрицательный ПЦР-тест.

В Украине первая зараженная новым штаммом "Омикрон" пациентка, вирус у которой зафиксировали в эти выходные, уже поправилась.

Об этом рассказал главный санврач Игорь Кузин на брифинге 21 декабря.

По словам Кузина, пациентка вакцинировалась против коронавируса еще весной. Благодаря этому, как уточнил главный санврач, "Омикрон" прошел почти бессимптомно.

"Относительно случая "Омикрона", выявленного в Украине. Благодаря тому, что пациент был вакцинирован еще весной, болезнь протекала почти бессимптомно. Сейчас у него уже отрицательный ПЦР-тест", — сообщил Кузин.

Напомним, генетик Александр Коляда сообщал, что в образце вернувшейся из ОАЭ женщины обнаружили комбинацию мутаций, которые характерны для "Омикрона".

Впоследствии это подтвердили в Центре общественного здоровья Украины.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

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