В Украине планируется изменить правила военной службы: что известно

Эти изменения – часть большой реформы стандартов НАТО, но многие из них заработают только после войны.

В Украине планируют изменить правила военной службы.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в соцсетях.

Правительство согласовало проект указа президента, который упорядочивает прохождение военной службы в Вооруженных Силах Украины, Национальной гвардии Украины и Государственной специальной службе транспорта.

Что изменится?

Карьера после войны – военные будут получать звание и должности по конкурсу (по рейтингу), а не только за выслугу лет.

– военные будут получать звание и должности по конкурсу (по рейтингу), а не только за выслугу лет. Ротации – военных будут переводить на другие должности, чтобы они набирались опыта.

– военных будут переводить на другие должности, чтобы они набирались опыта. Новые правила контрактов – упорядочивают систему заключения и продления контрактов.

– упорядочивают систему заключения и продления контрактов. Новые виды службы – прилагаются базовая военная служба и служба резервистов.

– прилагаются базовая военная служба и служба резервистов. Срочной службы больше не будет – этот формат отменяют.

"Эти изменения – часть большой реформы стандартов НАТО. Но многие из них заработают только после войны", – отметил Гончаренко.

Напомним, все мужчины в 2025 году пройдут базовую военную подготовку. Сначала БЗВП пройдут студенты, а затем и все остальные мужчины в возрасте от 18 до 25 лет.

Также мы писали о том, что с сентября 2025 года во всех украинских вузах будет введена обязательная базовая общевойсковая подготовка для студентов. Курс, включающий 300 часов теории и практики, будет обязательным для всех, однако практическую часть будут проходить только мужчины, а женщины – по желанию. Отказ от обучения может привести к невозможности продолжить образование.

Читайте также: