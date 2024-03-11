В Украине планируется обновить перечень спонсоров войны: в НАПК рассказали детали

Именно НАПК уже два года самостоятельно определяет, какие компании являются "международными спонсорами войны".

В Украине процесс наполнения перечня спонсоров войны нуждается в нормировании.

Об этом изданию LIGA.net рассказал глава Национального агентства по предотвращению коррупции Виктор Павлущик.

"Однозначно этот вопрос нуждается в нормировании. Этот процесс – это коммуникация не только в рамках НАПК, но и всеми государственными органами. Поэтому да, нормирование должно быть, и в дальнейшем это может служить основанием для дальнейшего принятия решений", – подчеркнул Павлущик.

В то же время, именно НАПК уже два года самостоятельно определяет, какие компании являются "международными спонсорами войны". Время от времени создает Украине проблемы с другими государствами: Венгрией, Австрией, Китаем, Грецией.

Напомним, что Шольц отреагировал на заявление Папы Римского о "белом флаге".

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