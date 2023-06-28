В настоящее время наша страна отделена от Евросоюза языковым барьером.

В Украине предлагают закрепить статус английского как языка международного общения. С таким предложением выступил президент нашего государства Владимир Зеленский.

Соответствующий законопроект появился на сайте Верховной Рады.

Как отмечается, английский язык является официальным языком в 58 из 196 стран мира. В частности, это один из шести языков ООН, официальный язык Европейского Союза, Совета Европы, Еврокомиссии и НАТО.

В то же время Украина имеет статус кандидата на вступление в ЕС, однако пока остается отделенной от Евросоюза языковым барьером. Трансформация статуса английского языка является стратегическим шагом к полноценному членству в ЕС, поскольку украинцы отстают в готовности общаться на английском.

Напомним, что Украина никогда не согласится на замораживание конфликта с Россией, а будет делать ставку на альянсы.

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