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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В Украине планируют изменить правила перевозки домашних животных: что известно

Проект предусматривает обязательное наличие документа, подтверждающего состояние здоровья питомца и вакцинации.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
В Украине изменятся правила перевозки домашних питомцев

В Украине изменятся правила перевозки домашних питомцев / © Unsplash

В Украине планируют изменить правила перевозки домашних животных.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства развития громад и территорий.

Проект предусматривает обязательное наличие документа, подтверждающего состояние здоровья питомца и вакцинации.

Кроме того, животных до 10 кг необходимо будет перевозить в клетке, контейнере и т.д. Новые правила будут касаться собак, кошек, хорьков (фреток), мелких декоративных птиц, грызунов и кроликов.

Напомним, ранее мы писали, что лучше выбрать для вашей собаки — поводок или рулетку.

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