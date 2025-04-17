В Украине планируют изменить правила перевозки домашних животных: что известно

В Украине изменятся правила перевозки домашних питомцев / © Unsplash

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В Украине планируют изменить правила перевозки домашних животных.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства развития громад и территорий.

Проект предусматривает обязательное наличие документа, подтверждающего состояние здоровья питомца и вакцинации.

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Кроме того, животных до 10 кг необходимо будет перевозить в клетке, контейнере и т.д. Новые правила будут касаться собак, кошек, хорьков (фреток), мелких декоративных птиц, грызунов и кроликов.

Напомним, ранее мы писали, что лучше выбрать для вашей собаки — поводок или рулетку.