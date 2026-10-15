В Украине планируют наказывать за дискриминацию: за какие нарушения будут штрафы

Штрафы за дискриминацию

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В Украине планируется ввести административную ответственность за дискриминацию, в частности по признакам пола, сексуальной ориентации и национальности. Также государство намерено усилить защиту пострадавших от вражды и правонарушений, совершенных по мотивам ненависти.

Об этом говорится в указе президента Владимира Зеленского №1038/2026.

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Глава государства принял соответствующие направления работы, определенные в новой Национальной стратегии в сфере прав человека.

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За дискриминацию будет установлена админответственность

Как следует из Стратегии, украинское законодательство нуждается в усовершенствовании механизмов противодействия дискриминации. Среди запланированных шагов — введение административной ответственности за такие нарушения и создание системы сбора и анализа информации о соответствующих случаях.

Предполагается, что данные о проявлениях дискриминации будут собирать, обрабатывать и обнародовать. Это должно помочь оценивать масштабы проблемы и эффективность мер по противодействию ей.

Отдельное внимание в документе уделено языку розни, в частности, в интернете. Для противодействия таким проявлениям планируется усовершенствовать правовое регулирование и усилить взаимодействие между государственными органами.

Как планируют бороться с преступлениями на почве ненависти

Еще одно направление Стратегии — усовершенствование уголовно-правовых механизмов реагирования на правонарушения, совершенные по мотивам нетерпимости или ненависти.

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В частности, предполагается улучшить установление таких мотивов в ходе расследований и ввести единые подходы к рассмотрению соответствующих дел. Для этого также планируют обучать правоохранителей и судей.

Кроме того, Стратегия предусматривает усовершенствование учета уголовных правонарушений, связанных с нетерпимостью и языком вражды.

Какие изменения предусмотрены для защиты прав ЛГБТИК+

В документе представители ЛГБТИК+ определены среди групп, имеющих повышенный риск столкнуться с дискриминацией, языком вражды и другими проявлениями нетерпимости.

Стратегия подразумевает более четкое отражение в законодательстве таких признаков, как сексуальная ориентация, гендерная идентичность, гендерное самовыражение и половые признаки. Изменения должны касаться, в частности, норм об ответственности за преступления по мотивам нетерпимости и механизмов защиты от дискриминации.

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В то же время в документе указаны проблемы с доступом представителей ЛГБТИК+ к правовой защите. Среди них — недостаточная осведомленность о доступных механизмах помощи, недоверие к государственным органам и опасения стигматизации. Поэтому пострадавшие могут не сообщать о нарушении своих прав.

Также планируют усовершенствовать доступ к социальной защите, административным, социальным, медицинским и образовательным услугам, а также юридической помощи.

Какие механизмы защиты планируют усилить

Среди основных задач, определенных Национальной стратегией в области прав человека:

привести законодательство по дискриминации, языку вражды и преступлениям по мотивам нетерпимости в соответствие с европейскими стандартами;

создать систему учета и анализа случаев дискриминации;

усовершенствовать судебные и административные механизмы правовой защиты;

улучшить учет уголовных правонарушений на почве ненависти;

организовать обучение правоохранителей и судей по расследованию и рассмотрению таких дел;

обеспечить пострадавшим доступ к безвозмездной вторичной юридической помощи;

повышать осведомленность населения, в том числе представителей ЛГБТИК+, о способах защиты своих прав.

Ожидается, что реализация этих мер поможет сделать механизмы противодействия дискриминации более эффективными, повысить доверие пострадавших к государственным органам и уменьшить количество случаев, о которых не сообщают из-за страха стигматизации.

В то же время речь идет о запланированных направлениях государственной политики, а не о уже введенных штрафах. Для установления административной ответственности необходимы соответствующие законодательные изменения.

Напомним, в Украине также готовят строгие штрафы за военные объекты. За самопроизвольное проникновение на военный объект в Украине могут наказывать штрафом до 51 тысячи грн.

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