В Украине планируют обязать работодателей трудоустраивать ветеранов войны

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №10261, предусматривающий гарантированное право ветеранам войны, в частности, лицам с инвалидностью на трудоустройство.

Соответствующую инициативу предложил член аграрного комитета ВРУ, народный депутат Украины от политической партии "ЗА БУДУЩЕЕ" Сергей Лабазюк.

Он отметил, по данным Минветеранов, количество участников войны составляет более 176 тыс. человек, участников боевых действий – более 493 тыс. человек, лиц с инвалидностью в результате войны – более 68 тыс. человек.

"Будем откровенны — цифры будут расти. Но самое важное — большинство этих людей трудоспособны и желают социализироваться. Наша задача, как социально ответственного общества, бизнеса, предпринимательства, обеспечить им такую возможность. Тем более, что ветераны войны имеют ту специализацию, которая сейчас дефицитна из-за мобилизацию — водители, электромонтеры, слесари, машинисты и др. Это особенно важно для агросектора, перерабатывающей промышленности, металлургии и т.д.", — подчеркнул Лабазюк.

В то же время, по его словам, данная инициатива учитывает реальные возможности украинских предпринимателей и не столкнет их с искусственными проблемами.

В частности, предлагается установить норматив рабочих мест для ветеранов в размере 2% от штата и увеличить норму рабочих мест для лиц с инвалидностью (включающих и лиц с инвалидностью в результате войны) с 4% до 5%.

Сергей Лабазюк также добавил, что недавно в Раде зарегистрировали проект закона под номером 10185 для стимулирования соблюдения агробизнесом требований по трудоустройству лиц с инвалидностью, в частности, в результате войны.

"Сегодня сознательный агробизнес поддерживает политику инклюзивности и соблюдает соответствующее законодательство, а государство со своей стороны поддерживает его. В проекте закона номера 10185 мы предлагаем установить норму трудоустройства лиц с инвалидностью – 4% процента от числа штата. оно будет упускать возможность получения государственной поддержки", — резюмировал Лабазюк.

Отметим, что в Украине планируется обязать работодателей трудоустраивать ветеранов войны.

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