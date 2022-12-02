В Украине планируют перевыпустить все водительские удостоверения: что известно

Обычные граждане это будут делать каждые 10-15 лет

В Украине планируют перевыпустить все водительские удостоверения, а водителей транспортных компаний заставят перевыпускать свои удостоверения каждые 5 лет.

Об этом заявила заместитель председателя комитета ВР по транспорту и инфраструктуре Юлия Клименко, сообщает РБК Украина.

"Сейчас мы работаем над гармонизацией законодательства о дорожном движении. Фактически, все водительские удостоверения будут перевыпущены", — отметила Клименко.

Она отметила, что водители транспортных компаний должны будут каждые 5 лет возобновлять удостоверения, как это происходит в странах Евросоюза.

"Граждане это будут делать каждые 10-15 лет, в зависимости от того, в каком виде Верховная Рада примет закон", — подытожила Клименко.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине привлекут к патрулированию улиц курсантов высших учебных заведений, подчиненных Министерству внутренних дел.

Также мы информировали, что сервисные центры МВД переходят на новый график работы.

Читайте также: