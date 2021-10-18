В Украине планируют поднять цены на алкоголь: некоторые напитки могут подорожать на треть

В Украине планируют поднять цены на алкоголь: некоторые напитки могут подорожать на треть

Винодельческая продукция, для производства которой используется этиловый спирт, может подорожать от 8 до 34%.

В Министерстве экономического развития Украины предлагают повысить минимальные оптовые и розничные цены на алкогольные напитки в связи с подорожанием себестоимости производства этилового спирта.

Соответствующий проект постановления Кабинета Министров опубликован на сайте Минэкономики для общественного обсуждения.

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Согласно этому документу, розничные цены на водку и ликеро-водочные изделия намерены повысить на 8,3%; виски, ром и джин — на 8,4%; коньяк (бренди) — на 4,8-8,3%. Винодельческая продукция крепостью от 1,2% до 22% объемных единиц этилового спирта может подорожать на 8% -34%.

Цена обыкновенных и игристых вин, а также газированных винных напитков меняться не должна.

Необходимость повысить цены в ведомстве объяснили тем, что себестоимость производства одного литра 100% спирта за последние три года выросла на 14,7% — с 139,8 грн до 160,4 грн.

По подсчетам Интерфакс-Украина, в случае принятия этого постановления, розничная цена 0,5 литра алкогольного напитка с 40% содержанием спирта увеличится на 7,42 грн — с 89,4 грн до 96,8 грн.

Напомним, что в Украине, несмотря на высокий урожай, цены на продовольствие пошли вверх.

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