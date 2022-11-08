"В Украине планируют призвать 300 тысяч": в Минобороны потроллили РФ за бред о комарах (фото)

В РФ придумали бред о зараженных насекомых, которых якобы распространяют беспилотники в Украине.
Министр обороны Украины потроллил Россию за очередной бред, озвученный ее представителем в ООН. Алексей Резников пошутил, что в ходе частичной мобилизации в Украине планируется призвать около 300 тысяч комаров.
"Проект носит рабочее название москиты против москвичей", — написал Резников у себя в Twitter.
Напомним, 28 октября постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявил, что россияне обнаружили в Украине беспилотники, которые могут распространять зараженных комаров.
"Согласно описанию, такой беспилотник транспортирует в заданный район контейнер с большим количеством комаров — переносчиков инфекций и высвобождает их. Во время укуса комары инфицируют атакованных людей возбудителями особо опасных заболеваний", — заявил тогда Небензя.
Он добавил, что зараженный военнослужащий после укуса комара будет неспособен выполнять поставленные перед ним задачи, в результате чего "заболевание может быть более ценным военным инструментом, чем самое современное вооружение и военная техника".
Мобилизация в Украине
Отметим, что комаров в Украине пока не призывают, однако введено военное положение и продолжается мобилизация. Установлены ограничения по выезду за пределы страны мужчин призывного возраста – от 18 до 60 лет.
8 ноября стало известно, что президент Владимир Зеленский предлагает продлить военное положение и мобилизацию в Украине. Однако на какой срок — пока точно неизвестно. С высокой долей вероятности продление будет снова на 90 дней, то есть до 19 февраля 2023 года.
Наказание уклонистам в Украине предусмотрено в зависимости от вида повестки, которую они проигнорировали. Всего есть четыре вида повесток.
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