В Украине планируют сносить "хрущевки": нардеп рассказала, как это будет происходить

В Украине планируют сносить "хрущевки": нардеп рассказала, как это будет происходить

"Хрущевки" планируют сносить, если 75% их жителей будут не против.

В Украине планируют решить проблему с так называемыми домами-"хрущевками". Для этого Министерство развития общин и территорий Украины уже разработало законопроект, в котором говорится о сносе и реконструкции этих помещений.

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Об этом в интервью gordonua.com рассказала нардеп от "Слуги народа", заместитель председателя Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

Депутат отметила, что с 2006 года в Украине действует закон о комплексной реконструкции кварталов старого жилого фонда. Однако там не прописан механизм, как будут отселять из старых домов. Елена Шуляк отмечает, что когда в 2006 году украинцы узнали, что из "хрущевок" будут выселять, то сразу прописали там всех родственников, чтобы получить по 20 квадратных метров на каждого человека. Также, чтобы отселить "хрущевку" нужно, чтобы все ее жители с этим согласились, что практически нереально.

"Минрегион подготовил законопроект, который касается снижения этого барьера: если 75% жителей согласны, тогда можно приступать к расселению", — сообщила Шуляк.

Депутат также отметила, что к демонтажу "хрущевок" нужно привлекать инвесторов, предложив им выгодные для всех условия сотрудничества.

"Для застройщиков это бизнес: если им будет неинтересно этим заниматься, то "хрущевок" никто не будет расселять", — отметила нардеп.

Напомним, в Киеве потолок квартиры обвалился на голову ее владелицы из-за соседского ремонта.

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