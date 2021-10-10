В Украине планируют увеличить перечень профессий с обязательной вакцинацией

Сейчас работники, которые не захотят привиться против COVID-19 в течение месяца, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы.
Министерство здравоохранения Украины утвердило перечень организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации против COVID-19. Перечень профессий, для которых прививки обязательны, могут расширить.
Об этом заявил председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.
Согласно приказу, вакцинация против коронавируса является обязательной для работников:
- центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;
- местных государственных администраций и их структурных подразделений;
- учреждений профессионального (профессионально-технического образования), профессиональной перед высшими, общего среднего образования, дошкольного образования, внешкольных учебных заведений.
В то же время по словам Радуцкого, в перечень профессий, для которых вакцинация является условием допуска к рабочему месту, планируют внести всех работников государственных учреждений, организаций и предприятий, социальных работников и сотрудников почтовых услуг.
"Из-за нежелания многих людей понимать очевидные вещи, Минздрав вынужден применять ограничения для невакцинированных", — отметил Радуцкий.
Напомним, по состоянию на 9 октября показатели распространения COVID-19 в 15 областях Украины отвечают "оранжевому" уровню эпидемической опасности. "Красных" регионов пока нет.