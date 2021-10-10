В Украине планируют увеличить перечень профессий с обязательной вакцинацией

В Украине планируют увеличить перечень профессий с обязательной вакцинацией

Сейчас работники, которые не захотят привиться против COVID-19 в течение месяца, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы.

Министерство здравоохранения Украины утвердило перечень организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации против COVID-19. Перечень профессий, для которых прививки обязательны, могут расширить.

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Об этом заявил председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

Согласно приказу, вакцинация против коронавируса является обязательной для работников:

центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;

местных государственных администраций и их структурных подразделений;

учреждений профессионального (профессионально-технического образования), профессиональной перед высшими, общего среднего образования, дошкольного образования, внешкольных учебных заведений.

В то же время по словам Радуцкого, в перечень профессий, для которых вакцинация является условием допуска к рабочему месту, планируют внести всех работников государственных учреждений, организаций и предприятий, социальных работников и сотрудников почтовых услуг.

"Из-за нежелания многих людей понимать очевидные вещи, Минздрав вынужден применять ограничения для невакцинированных", — отметил Радуцкий.

Напомним, по состоянию на 9 октября показатели распространения COVID-19 в 15 областях Украины отвечают "оранжевому" уровню эпидемической опасности. "Красных" регионов пока нет.

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