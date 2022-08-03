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В Украине планируют ввести дополнительную таможенную пошлину: на что она может распространяться

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В Украине планируют ввести дополнительную таможенную пошлину: на что она может распространяться

Фото: pixabay.com

В Украине правительство обсуждает концепцию введения дополнительной таможенной пошлины. Однако когда ее введут и в каком виде – сейчас неизвестно.

В Украине могут ввести дополнительную таможенную пошлину. Ее концепцию сейчас обсуждают в правительстве.

Об этом в интервью изданию "Униан" сообщил министр финансов Сергей Марченко.

По его словам, динамика налоговых и таможенных поступлений в нашей стране начинает улучшаться. В марте поступления из таможни достигли семи млрд гривен, в июле – более 22 млрд гривен.

"Мы сейчас обсуждаем вопрос введения дополнительной таможенной пошлины. Такая инициатива может не носить название дополнительной таможенной пошлины, это может быть отдельный военный сбор. Или дополнительный сбор на валютообменные операции на покупку импортных товаров. Еще нет окончательной концепции, поэтому, когда и в каком виде будет введен сбор — говорить рано", — отметил Сергей Марченко.

Напомним, что в приложении Monobank снова доступна покупка валюты.

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