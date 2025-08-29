В Украине планируют ввести уголовную ответственность для гражданских за оскорбление военных

В Украине планируют усилить защиту военных: какое наказание грозит нарушителям / © ТСН.ua

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал законопроект, предусматривающий более суровое наказание для гражданских лиц. Теперь планируется, что угрозы и оскорбления в адрес военных и их семей могут обернуться для гражданских серьезными проблемами.

Об этом пишет Судебно-юридическая газета.

Авторы инициативы, возглавляемые депутатом Сергеем Ионушасом, хотят добавить в Уголовный кодекс Украины новую статью 345-2.

Какое наказание предлагают?

За оскорбление. Если гражданское лицо оскорбляет честь и достоинство военного или его семьи (в связи с исполнением им воинских обязанностей) или распространяет оскорбительные материалы, его могут оштрафовать на сумму до 68 000 гривен, назначить общественные работы, пробационный надзор или ограничить свободу до трех лет.

За угрозы. За угрозу убийством, насилием или уничтожением имущества военнослужащего или его родственников гражданскому лицу грозит от трех до пяти лет лишения свободы.

За физическое насилие. Если гражданский наносит побои, легкие или средние телесные повреждения, он может получить до семи лет тюрьмы. При тяжелых телесных повреждениях — от пяти до восьми лет. Если такие действия совершены группой лиц, срок заключения может возрасти до 12 лет.

Почему это важно?

Депутаты объясняют, что в действующем законодательстве уже есть статья о преступлениях против военных. Но она распространяется только на самих военнослужащих. По их словам, большинство таких преступлений совершают именно гражданские лица. Поэтому новый законопроект должен восполнить этот пробел и позволить привлекать к ответственности тех, кто не служит в Вооруженных силах, но совершает преступления против защитников Украины.

Напомним, проведение массовых, в частности, торжественных мероприятий в Украине органы исполнительной власти обязали согласовывать с военным командованием. В опубликованном документе, адресованном министрам, руководителям центральных органов исполнительной власти, начальникам областных и Киевской городской военных администраций, премьер-министр Юлия Свириденко просит при планировании массовых мероприятий обязательно согласовывать их проведение с военным командованием, а в Киеве — с Генеральным штабом ВСУ.