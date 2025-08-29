ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
868
Время на прочтение
2 мин

В Украине планируют ввести уголовную ответственность для гражданских за оскорбление военных

В парламенте предлагают ужесточить наказание для гражданских, которые оскорбляют или угрожают военным.

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
В Украине планируют усилить защиту военных: какое наказание грозит нарушителям

В Украине планируют усилить защиту военных: какое наказание грозит нарушителям / © ТСН.ua

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал законопроект, предусматривающий более суровое наказание для гражданских лиц. Теперь планируется, что угрозы и оскорбления в адрес военных и их семей могут обернуться для гражданских серьезными проблемами.

Об этом пишет Судебно-юридическая газета.

Авторы инициативы, возглавляемые депутатом Сергеем Ионушасом, хотят добавить в Уголовный кодекс Украины новую статью 345-2.

Какое наказание предлагают?

  • За оскорбление. Если гражданское лицо оскорбляет честь и достоинство военного или его семьи (в связи с исполнением им воинских обязанностей) или распространяет оскорбительные материалы, его могут оштрафовать на сумму до 68 000 гривен, назначить общественные работы, пробационный надзор или ограничить свободу до трех лет.

  • За угрозы. За угрозу убийством, насилием или уничтожением имущества военнослужащего или его родственников гражданскому лицу грозит от трех до пяти лет лишения свободы.

  • За физическое насилие. Если гражданский наносит побои, легкие или средние телесные повреждения, он может получить до семи лет тюрьмы. При тяжелых телесных повреждениях — от пяти до восьми лет. Если такие действия совершены группой лиц, срок заключения может возрасти до 12 лет.

Почему это важно?

Депутаты объясняют, что в действующем законодательстве уже есть статья о преступлениях против военных. Но она распространяется только на самих военнослужащих. По их словам, большинство таких преступлений совершают именно гражданские лица. Поэтому новый законопроект должен восполнить этот пробел и позволить привлекать к ответственности тех, кто не служит в Вооруженных силах, но совершает преступления против защитников Украины.

Напомним, проведение массовых, в частности, торжественных мероприятий в Украине органы исполнительной власти обязали согласовывать с военным командованием. В опубликованном документе, адресованном министрам, руководителям центральных органов исполнительной власти, начальникам областных и Киевской городской военных администраций, премьер-министр Юлия Свириденко просит при планировании массовых мероприятий обязательно согласовывать их проведение с военным командованием, а в Киеве — с Генеральным штабом ВСУ.

Дата публикации
Количество просмотров
868
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie