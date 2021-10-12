В Украине планируют ввести звание "Отец-герой": какие льготы получат многодетные папы

Документ будет способствовать гендерному равенству и преодолению гендерных стереотипов в сфере семейных отношений.

В Верховной Раде Украины зарегистрировали проект закона о присвоении почетного звания "Отец-герой".

Текст документа появился на сайте парламента.

По словам авторов законопроекта, почетное звание "Отец-герой" отметит роль папы в семье и воспитании детей и будет популяризировать ответственное отцовство.

Также документ будет способствовать утверждению гендерного равенства и преодолению гендерных стереотипов в сфере семейных отношений и воспитании детей.

Почетное звание "Мать-героиня" присваивается женщинам, которые родили и воспитали до пяти и более детей. Отмечается, что мужчины также осуществляют весомый вклад в воспитание детей. Поэтому важно ввести почетное звание соответствие — "Отец-герой". Такое звание по аналогии может быть присвоено мужчинам, которые воспитали пятерых и более детей.

Кроме того устанавливается размер государственной социальной помощи для "отцов-героев".

Также в законе "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной" предлагается предоставить родителям, которые воспитали пять и более детей до 6-летнего возраста, пенсии за особые заслуги перед Украиной. Если в случае смерти матери (отца) или лишение ее (его) родительских прав, или по другим обстоятельствам воспитания детей до указанного возраста осуществлялось другим членом семьи, право на пенсию за особые заслуги предоставляется указанном члену семьи.

Напомним, что президент Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому теперь каждый родитель в Украине имеет право идти в отпуск по уходу за ребенком. Как такой декретный отпуск помогает мужчинам в карьере, читайте в нашем материале.

Как оформить декретный отпуск для мужчины — комментарий юриста

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