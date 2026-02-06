В Украине планируют запретить "черную" аренду жилья: что известно

В Раде готовят огромные штрафы недобросовестным арендодателям / © iStock

Реклама

В Украине готовят масштабную реформу рынка недвижимости, которая имеет целью окончательно вывести аренду жилья из «тени».

Нововведения предусматривают обязательную регистрацию договоров для арендодателей и строгие штрафы, которые могут достигать 85 тысяч гривен.

В то же время государство обещает не только наказывать, но и стимулировать владельцев недвижимости сниженными налогами и новыми возможностями для кредитования.

Реклама

Подробнее — читайте в материале ТСН.ua.

В Раде планируют ввести штрафы за незарегистрированную аренду жилья

В Украине готовят реформу аренды жилья для вывода рынка из тени. Как сообщила нардеп Елена Шуляк, владельцам предложат сниженные налоги в обмен на обязательную регистрацию договоров, а нарушителей будут наказывать суровыми штрафами.

«Мы решили, что сначала поработаем над уменьшением налогов, а следующим шагом будет обязательная регистрация договора в соответствующей системе. Пока продолжаются дискуссии, нужен ли будет нотариус для каждого договора аренды, но какая-то обязательная регистрация должна быть: через «Дію», синхронизацию с другими реестрами», — рассказала народная избранница.

Елена Шуляк пояснила, что обязательная регистрация договоров аренды будет сопровождаться строгой ответственностью. По ее словам, именно угроза значительных штрафов заставит арендодателей к легализации прибыли, ведь риск проверок налоговой или жалоб от соседей станет слишком высоким.

Реклама

В Украине готовят реформу аренды жилья для вывода рынка из тени / © pixabay.com

Политик убеждена, что внедрение этой нормы является лишь вопросом времени. Она отметила, что кроме санкций, государство готовит комплексные стимулирующие меры, чтобы сделать официальную регистрацию более выгодной для владельцев жилья, чем теневая аренда.

В то же время Шуляк отметила, что легализация аренды открывает гражданам доступ к банковским услугам, в частности позволяет беспрепятственно оформлять ипотеку, брать кредиты на авто или подтверждать платежеспособность.

«Но действительно, будет часть людей, которые не захотят показывать [доход от аренды], поэтому для них будет разработана немного другая система мотивации для того, чтобы они захотели обязательно сделать такую регистрацию и чтобы не было выгодно сдавать в аренду квартиру без такой регистрации», — добавила народная избранница.

Что грозит украинцам за «черную» аренду жилья

Сейчас в Украине существуют штрафы за нелегальную сдачу квартир, но контроля и мониторинга как такового нет.

Реклама

В налоговой службе напоминают, что украинцы должны обязательно декларировать доходы от сдачи жилья в аренду и вовремя платить налоги. Владельцам жилья, которые скрывают доходы от аренды грозит уголовная ответственность (статья 212 Уголовного Кодекса Украины) и штраф в размере от 51 до 85 тысяч гривен.

Вместе с тем налоговики отмечают, когда договор аренды заключен между физическими лицами, тогда обязанность по расчету и уплате НДФЛ и военного сбора ложится на собственника имущества.

Уплата налогов должна происходить ежеквартально. Дедлайн для оплаты — 40 дней после окончания каждого триместра, а именно: до 9 февраля, мая, августа и ноября соответственно.

Общая налоговая нагрузка на доход от аренды составляет 19,5%:

Реклама

18% — НДФЛ

1,5% — военный сбор.

Владельцу, который сдает жилье в аренду, необходимо ежегодно отчитываться о своих доходах, подав декларацию об имущественном состоянии до 1 мая следующего года.

Актуальные счета для платежей размещены на сайте ГНС. Для консультаций обращайтесь на «горячую линию» 0 800 501 007 или посетите портал tax.gov.ua.

Как правильно сдавать жилье в аренду нужен ли для этого ФЛП?

Для того чтобы вы могли сдавать жилье в аренду, прежде всего необходимо помещение, которое является пригодным для проживания и вы являетесь его владельцем, объясняет Cedos.

Согласно нормам статьи 358 Гражданского кодекса Украины, распоряжение имуществом, находящимся в общей долевой собственности, возможно только по общей договоренности всех участников. Таким образом, если объект недвижимости принадлежит нескольким лицам, сдача его в аренду требует обязательного получения официального согласия каждого совладельца.

Реклама

Для того, чтобы вы могли заключить договор аренды, вам необходимы следующие документы:

подтверждающие личность владельца — паспорт и справка о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (идентификационный код);

подтверждающие право собственности: договор купли-продажи, дарения, свидетельство о праве на наследство, свидетельство о праве собственности (приватизация) и т.д.

Законодательство Украины позволяет владельцам недвижимости сдавать ее в аренду без обязательной регистрации как физическое лицо предприниматель (ФЛП).

В то же время собственник жилья имеет право осуществлять эту деятельность и в статусе ФЛП. Однако в таком случае налоговая нагрузка и периодичность отчетности (раз в месяц или квартал) будут зависеть от специфики выбранной системы налогообложения и конкретной группы плательщика единого налога.

Какие налоги нужно платить с дохода от сдачи недвижимости в аренду

Специалисты объясняют, если вы сдаете жилье как обычное физическое лицо, вам необходимо уплачивать два вида налогов. Первый — это НДФЛ со ставкой 18%, что предусмотрено профильными статьями Налогового кодекса. Второй — военный сбор в размере 1,5%.

Реклама

В итоге, фактическая сумма отчислений в бюджет будет составлять почти пятую часть от вашего дохода, а именно 19,5%.

Согласно нормам Налогового кодекса (пп. 170.1.2), налог рассчитывается на основе арендной платы, указанной в договоре. Однако есть нюанс: эта сумма не может быть ниже минимального арендного платежа, установленного в вашем населенном пункте.

Этот минимум рассчитывается по специальной методике Кабмина. Местные власти ежегодно определяют стоимость аренды 1 кв. метра, учитывая расположение и характеристики недвижимости, и публикуют эти данные для общины.

Если местные власти не установили или не обнародовали такую минимальную стоимость до начала года, базой для налогообложения остается сумма, фактически прописанная в договоре.

Реклама

Если вы сдаете жилье в аренду как ФЛП, то в таком случае стоит обратить внимание на вашу систему налогообложения — общая или упрощенная.

Общая система налогообложения является универсальной по умолчанию, тогда как упрощенная требует заявления и имеет ограничения по доходу, штату и видам деятельности.

Планируя регистрацию ФЛП для аренды жилья, учтите обязанность уплачивать ЕСВ дополнительно к основному налогу (военный сбор при этом не уплачивается). Для легальной работы необходимо зарегистрировать КВЭД 68.20 — «Предоставление в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества».

При сдаче жилья в аренду ФЛП на общей системе налогообложения должен уплатить государству 40% (18% НДФЛ + 22% ЕСВ) от чистого дохода.

Реклама

В то же время если у вас ФЛП на упрощенной системе, то в таком случае вам запрещено сдавать в аренду жилые помещения или их части, общая площадь которых превышает 400 кв. м.

Кроме того, если у вас ФЛП 1 группы, то вам запрещено сдавать жилье в аренду.

ФЛП второй группы разрешено, но при условии если вы сдаете в аренду собственную недвижимость. В то же время запрещено предоставлять посреднические услуги по аренде. Объем дохода в течение календарного года не должен превышать 834 размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января налогового (отчетного) года.

Налоги составят 20% от размера минимальной заработной платы ежемесячно плюс ЕСВ — 22% от минимальной заработной платы ежеквартально.

Реклама

ФЛП 3 группы разрешено сдавать в аренду только собственную недвижимость, а также предоставлять посреднические услуги по аренде.

Лимит дохода в течение календарного года не должен превышать 1167 размеров минимальной заработной платы.

Налоги составят 5% от всего валового дохода (3% для плательщиков НДС) + ЕСВ 22% от минимальной заработной платы ежеквартально.

Напомним, если в вашей квартире в силу определенных обстоятельств никто не проживает длительное время, вы можете подать определенный пакет документов, чтобы не платить за коммунальные услуги. О чем именно идет речь — читайте в новости.

Реклама

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.