В Украине планы о подготовке энергосистемы к зиме придется корректировать — "Укрэнерго"

После массированного удара России по Украине 26 августа планы подготовки к зиме придется корректировать.

Об этом заявил советник премьер-министра Украины, член наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" Юрий Бойко, пишет "Интерфакс-Украина".

"Пока трудно сказать, насколько эта атака повлияет на планы по восстановлению энергосистемы и возможность без ограничений поставлять электричество нашим потребителям в сентябре-октябре..." — рассказал Юрий Бойко.

Он добавил, что в отсутствие ударов по энергосистеме до конца октября не планировалось больших ограничений, а то и вообще таких ограничений. Дело в том, что в этот период минимум нагрузки на энергосистему. Именно поэтому доступной мощности с учетом активной ремонтной кампании должно было хватить для бесперебойного обеспечения электроэнергии.

По его словам, атака 26 августа не снимает задачу успешной подготовки к ОЗУ для энергетиков, но нужно понять ее последствия атаки и скорректировать планы.

Напомним, 26 августа российские войска массированно атаковали Украину ракетами и дронами.

Под ударом оказалась энергетика в 15-ти областях. "Укрэнерго" ввело экстренные отключения светов в разных городах Украины.

Всего 26 августа Россия запустила по Украине 236 воздушных целей – 127 ракет и 109 ударных дронов. Силы ПВО сбили 102 ракеты и 99 дронов.

Новости ТСН 17:00 26 августа. Киевская ГЭС, ДнепроГЭС, энергетика едва держится, проблемы с водой

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