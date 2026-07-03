В Украине по-новому будут привлекать иностранцев в Силы обороны: что изменится

Мобилизация / © ТСН

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Кабинет Министров Украины утвердил единую процедуру сопровождения иностранцев и лиц без гражданства, желающих добровольно защищать Украину. Новый механизм определяет четкие правила логистики кандидатов — от поездки в Украину до заключения контракта на военную службу.

Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров.

Рекрутинг иностранных добровольцев — что изменится

Он отметил, что нововведение является частью реформы рекрутинга, реализуемой по заданию президента Украины.

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«Наша цель — масштабировать привлечение иностранных добровольцев и создать прозрачный и понятный механизм сопровождения. Так мы сможем системно усиливать боевые подразделения и сохранять жизнь украинских военных», — заявил Михаил Федоров.

Согласно утвержденному порядку, заниматься логистикой и оформлением добровольцев смогут исключительно компании, внесенные в перечень Центра рекрутинга иностранцев. К отбору будут допускаться только украинские фирмы, у которых нет связей с РФ, не находятся под санкциями и внесли обеспечительный платеж в размере 5 миллионов гривен.

Эти компании будут полностью сопровождать кандидатов: оформят документы, оплатят страховку, дорогу, жилье и еду. Весь пакет услуг одного добровольца стоит 300 тысяч гривен, а деньги будут выплачивать поэтапно. Если иностранец не пройдет медкомиссию (ВЛК) или передумает служить, компания обязана вернуть его домой за свой счет.

После успешного прибытия добровольцы будут проходить необходимые проверки, медицинское освидетельствование и базовую общевоенную подготовку. После заключения контракта они будут присоединяться к рядам Сил обороны на тех же условиях, что и украинские военнослужащие.

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«Создаем прозрачный механизм сопровождения иностранных добровольцев», — подытожил министр обороны, добавив, что новые правила предоставят больше возможностей для привлечения мотивированных людей со всего мира.

Мобилизация в Украине — последние новости

Напомним, правительство обновило подходы к бронированию военнообязанных работников. Новые критерии определения критически важных предприятий будут касаться около 20% компаний.

Эти новые правила не отнимают у предприятий статус критичности сразу. Однако чтобы и дальше бронировать своих работников, компаниям придется подтвердить, что они отвечают уже новым требованиям.

Также мы писали, что новые контракты ВСУ в Украине не заменят мобилизацию полностью, но станут альтернативой части гражданских. Майор ВСУ Андрей Ткачук рассказал, как новые условия службы повлияют на тех, кто обходит ТЦК.

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