В Украине по обе стороны фронта воюют немецкие экстремисты: в МВД ФРГ назвали количество

МВД ФРГ говорит, что речь идет о левых и правых экстремистах.

В Украине с обеих сторон фронта воюет 61 гражданин Германии, которых на родине обвиняют в экстремизме или в политически мотивированных преступлениях.

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Об этом сообщает Welt со ссылкой на данные Министерства внутренних дел Германии.

Отмечается, что всего в Украину поехал 61 человек, среди которых 39 поехали именно для того, чтобы непосредственно участвовать в боевых действиях. Из них 27 – на российской стороне и 12 – на украинской. У правоохранителей Германии есть доказательства, что все они участвовали в боевых действиях.

МВД ФРГ говорит, что речь идет о левых и правых экстремистах.

В свою очередь, издание отмечает, что в боевых действиях в Украине принимает участие большее количество немцев, в частности определенное количество бывших военных присоединились к иностранному легиону, но власть отслеживает лишь те люди, которые были обвинены в экстремизме.

Кроме того, издание отмечает, что гражданин Германии имеет право законно участвовать в войне в Украине, если он вступит в регулярные вооруженные силы или равноценные добровольческие формирования, а не действуют, как наемники.

Напомним, ранее сообщалось, что в Германии ряд политиков призывают правительство поставить Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus. Снабжение должно состояться "немедленно".

Кроме того, мы ранее информировали, что Германия передала новый пакет военной помощи для Украины, в том числе разведывательные дроны, артустановки Gepard и тысячи боеприпасов к ним.

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