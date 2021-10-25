В Украине почти 90% педагогов привиты против COVID-19: названы регионы с лучшими и худшими показатели по вакцинации

В Украине почти 90% педагогов привиты против COVID-19: названы регионы с лучшими и худшими показатели по вакцинации

Педагоги продолжают вакцинироваться от COVID-19.

В Украине по состоянию на 25 октября привито против коронавируса по крайней мере одной дозой препарата 88,2% работников учреждений общего среднего образования.

Об этом рассказал министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

По его данным, двумя дозами вакцинировано почти 400 тыс. педагогов в стране. Впрочем, порог вакцинации у 80% работников школ (полный и неполный цикл вакцинации) не достигнуто лишь в одном регионе — Ровенская область. Шкарлет выразил надежду, что местные органы власти исправят эту ситуацию в кратчайшие сроки.

Самый высокий же уровень вакцинации демонстрируют области (полный и неполный цикл вакцинации):

Николаевская — 98%;

Киевская — 95,5%;

Харьковская — 94,6%;

Донецкая — 92,7%;

Хмельницкая — 91,6%.

"Обновленные показатели статистики свидетельствуют о высоком уровне ответственности педагогов перед своими учениками, коллегами, обществом. Заботьтесь о своей безопасности и здоровье тех, кто рядом. А вакцинация пока остается единственным действенным для этого шагом", — добавил Сергей Шкарлет.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Как сообщалось, в Украине все больше людей болеет коронавирусом. Но если раньше его течение было в легкой форме, сейчас больницы переполнены, а некоторые уже просто отказываются принимать пациентов из-за отсутствия мест. В то же время вакцинация доступна и бесплатной и способна защитить от тяжелого течения заболевания.

Если вдруг вы до сих пор сомневаетесь, почему необходимо сделать прививку против COVID-19, читайте здесь.

Напомним, министр здравоохранения Виктор Ляшко призвал украинских педагогов объяснять ученикам и студентам важность вакцинации от коронавируса, ведь они должны быть ориентированы, как и европейцы, которые показывают высокие показатели по иммунизации. Также глава Минздрава раз подчеркнул важность вакцинации пожилых людей.

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