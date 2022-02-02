В Украине почти не осталось "желтых" зон: в каких областях COVID набирает обороты

В Украине почти не осталось "желтых" зон: в каких областях COVID набирает обороты

Киевская и Днепропетровская области перешли в "оранжевую" зону.

В Украине по состоянию на 2 февраля из-за ухудшения ситуации с COVID-19 уже 20 областей и Киев находятся в "оранжевой" зоне. Количество "желтых" регионов вдвое уменьшилось со вчерашнего дня, а "красными" неизменно остаются – две области.

Об этом свидетельствуют обновленные данные Министерства здравоохранения.

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"Оранжевыми" в настоящее время являются город Киев, Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области.

В Ивано-Франковской и Ровенской областях действует "красная" зона. Кировоградская и Полтавская области находятся в "желтой" зоне.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

Напомним, в Украине за минувшие сутки, 1 февраля, заразились коронавирусом 35 014 человек, умерло — 204, поправилось — 9 894 человека.

Как сообщалось, аналитик KSE предупредила о введении "красной" зоны в 9 областях Украины.

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