В Украине почти вдвое стало меньше первоклассников: в МОН назвали цифры

Школа / © ТСН

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В 2026/2027 учебном году обучение в украинских школах начали 243 398 первоклассников . Это почти вдвое меньше восьми лет назад.

Об этом сообщает Главком со ссылкой на данные Министерства образования и науки Украины.

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Всего в этом учебном году в 11 940 школах Украины обучаются более 3,5 млн учащихся и учениц . Образовательный процесс обеспечивают более 366 тысяч педагогических работников.

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Сколько было первоклассников раньше

Для сравнения, в 2018/2019 учебном году в первые классы общеобразовательных школ отнесли 454 929 детей . Еще более 6 тысяч первоклассников обучалось в специальных школах и специальных классах.

Таким образом, если сравнивать показатели обычных школ, за восемь лет количество первоклассников сократилось на 211531 ребенка, или примерно на 46,5% .

После 2018 года количество детей, идущих в первый класс, в целом демонстрировало тенденцию к снижению. Так, в 2019/2020 учебном году первоклассников было 426,3 тыс., в 2020/2021 – 427 тыс., в 2021/2022 – 400,5 тыс., а в 2022/2023 – 385,6 тыс.

В МОН ранее объясняли, что при планировании образовательной политики необходимо учитывать демографические и миграционные процессы в Украине.

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Кроме того, к началу нового учебного года около 315 тысяч украинских детей учатся за границей . Для них предусмотрена возможность совмещать обучение в школах стран пребывания с изучением украиноведческого компонента в украинских учебных заведениях.

Напомним, что на Буковине возник скандал из-за питания школьников

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