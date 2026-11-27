Монета в честь Иоанна Павла II

Реклама

Национальный банк Украины выпустил памятную серебряную монету «С миром в сердце. Иоанн Павел II», посвященную Папе Римскому Иоанну Павлу II — одному из самых влиятельных польских деятелей XX века. Ее ввод в обращение приурочили к 25-й годовщине исторического визита понтифика в Украину.

Об этом сообщил в пятницу, 27 ноября, Национальный банк Украины.

Реклама

Иоанн Павел II (светское имя — Кароль Юзеф Войтыла) был одним из самых известных религиозных и общественных деятелей XX века. Его понтификат стал важным периодом для Католической церкви, а он сам сыграл значительную роль в общественно-политической жизни Европы.

Реклама

Особое место в украинско-польских отношениях занимает его визит в Украину в июне 2001 года. Это событие стало знаковым для духовной жизни страны, способствовало развитию межконфессионального диалога и укреплению связей между украинским и польским народами.

В Нацбанке подчеркнули, что призывы Иоанна Павла II к миру, солидарности и уважению человеческого достоинства особенно актуальны в условиях борьбы Украины за свободу и независимость.

«Настоящий мир основан на справедливости, уважении к человеческой жизни и праве каждого народа на свободное будущее», — отметили в НБУ.

Как выглядит памятная монета Иоанна Павла II

Монету номиналом 10 гривен изготовили из серебра 925-й пробы. Масса драгоценного металла в чистом виде составляет 31,1 грамма. Дизайн дополнен элементом отделки в виде цветной печати.

Реклама

На аверсе изображены два человека, которые обнимаются в знак примирения и взаимного прощения. Одна из фигур держит оливковую ветвь — традиционный символ мира.

Вокруг композиции размещены надписи на украинском и польском языках: «Прощаем и просим прощения» и «Przebaczamy i prosimy o przebaczenie». Это историческая формула примирения, которую использовал Иоанн Павел II.

На реверсе изображен портрет понтифика с рукой, поднятой в жесте благословения. На фоне изображен взлетающий голубь — символ Святого Духа, мира и свободы.

Надписи по кругу содержат светское имя понтифика и его папское имя на украинском и польском языках.

Реклама

Какой тираж монеты и где ее можно приобрести

Художником памятной монеты стал Владимир Таран, скульптором — Владимир Атаманчук.

Тираж составляет 3 тысячи экземпляров.

Приобрести монету «С миром в сердце. Иоанн Павел II» можно будет в интернет-магазине нумизматической продукции Национального банка Украины и в банках-дистрибьюторах. НБУ рекомендует отслеживать информацию о начале продаж и наличии монеты на соответствующих сайтах.

Напомним, ранее Национальный банк Украины начал продажу наборов памятных монет номиналом 10 гривен, посвященных Автономной Республике Крым. Набор называется «Ми сильні. Ми разом. Автономна Республіка Крим» и состоит из 25 монет.

Новости партнеров

Новости партнеров