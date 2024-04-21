В Украине под Часовым Яром могло больше не остаться систем ПВО — BILD

Аналитики допустили об отсутствии ПВО после того, как российский штурмовик во время полета не был сбит.

В Украине под Часовым Яром могло больше не остаться систем ПВО для отражения российских ракетных и дроновых ударов.

Об этом сообщают аналитики BILD.

Как отмечается, военный эксперт Юлиан Репке пришел к выводу, изучив одно из видео во время боев во Временном Яру.

На записи российский штурмовик Су-25 атаковал город, пролетев над селом Ивановское, за которое сейчас идут бои. ВСУ содержат примерно половину села. Су-25 двигался на низкой высоте со стороны Бахмута. Штурмовик приблизился к позициям ВСУ менее чем на три километра и выпустил тепловые ловушки. Однако попыток сбить его так и не было, и он пошел обратно в сторону Бахмута. Репке называет эти кадры "драматическими".

"Несколько месяцев назад нельзя было представить, чтобы над контролируемым ВСУ по городу летал российский штурмовик, а его не сбивали с ПЗРК", — отмечает аналитик.

По его словам ранее считалось, что на вооружении ВСУ тысячи американских ПЗРК Stinger и их советских аналогов.

“Но, кажется, они подошли к концу. Очень тревожно, что у Украины, очевидно, нет зенитных ракет, чтобы обороняться здесь”, — констатировал Репке.

Напомним, что Patriot, вероятнее всего, сбил возвращавшегося после атаки по Украине бомбардировщика РФ Ту-22М3.

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