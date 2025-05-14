В Украине под видом «чая для похудения» продают психотропы: как это грозит покупателям

Чаи, в которых обнаружили психотропы. Фото: Приятный вечер

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В Украине набирают популярность и активно рекламируются в Instagram, так называемые чаи для похудения. Продавцы отмечают, что они содержат травы и L-каротин, однако оказалось, что под видом натуральных «чаев» украинцам продают смеси с психотропным веществом — сибутрамином.

Об этом рассказали блоггеры из канала «Приятный вечер».

В рамках проекта были приобретены чаи в аккаунтах Catalina_tea_ua и Meri_detox_ukraine. Продавцы обещали похудение на 10 килограммов за месяц без побочных эффектов и с «полностью натуральным составом».

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Однако внешний вид и запах приобретенных продуктов также вызвал подозрение: «чаи» были в виде порошка, шипели в воде, имели ярко выраженный химический запах и цвет.

Чай, в котором обнаружили психотропы. Фото: Приятный вечер

Что говорят врачи о таких темпах похудения

В отличие от обещаний в Instagram, где «травяные чаи» якобы уменьшают вес на 10 кг за неделю, врачи отмечают: стремительное похудение — это угроза здоровью.

Врач эндокринолог-диетолог Ольга Максакова заявила, что идеального темпа похудения не существует, ведь каждый человек имеет индивидуальные особенности. В то же время оптимальным и безопасным считается уменьшение веса на 0,5-1 кг в неделю, то есть 2-4 кг в месяц. Именно такой темп не вредит здоровью.

«Если человек хочет похудеть: рекомендуется от 10 до 20% дефицита в диете, то есть это не стремительное нестремительное снижение веса. Иначе может развиться опять же обезвоживание может развиться дефицитные состояния когда у нас нарушается обмен электролитов и будет уже явно вредить здоровью», — отметила врач терапевт-гастроэнтеролог Елена Журавлева.

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Сертификаты на «чаи»

Продавцы «чудо чая» часто демонстрируют якобы «официальные документы», чтобы убедить покупателей в безопасности продукта. Чаще всего это турецкие сертификаты, которые выглядят убедительно: есть печати, подписи, даже QR-коды. Однако, если внимательно присмотреться, то эти бумаги лишь подтверждают, что продукт зарегистрирован как пищевой, а не как медицинский препарат или даже БАД.

«Они не проверяют состав на наличие запрещенных веществ и не признаются ни одним украинским государственным учреждением, то есть сертификат есть, а гарантии безопасности нет», — отметила соавтор расследования Анна Марченко.

Еще одна маркетинговая хитрость — флаг Германии на упаковке, хотя сам чай изготовлен в Турции. Логика проста: «Made in Germany» ассоциируется с качеством. Но ни сертификатов, ни регистрации, ни разрешения на продажу в Германии продукт не имеет. И появиться на европейских полках он не сможет — ЕС имеет жесткий контроль за БАДами, требует документов о безопасности и накладывает санкции на нарушителей.

В самом же Евросоюзе такие сайты, где распространяются «подозрительные» продукты, часто просто блокируются. Однако на турецких маркетплейсах эти чаи найти можно.

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Что показало лабораторное исследование

В чае, который рекламируют как натуральное средство для похудения, обнаружили психотропное вещество сибутрамин. Этот препарат подавляет аппетит и влияет на нервную систему. Он был популярным средством в борьбе с ожирением, однако с 2010 года полностью запрещен в Украине из-за серьезных побочных эффектов — в частности, риска инфарктов, инсультов и психических расстройств.

Во время расследования блогеры прислали в лабораторию пять образцов: четыре — из Instagram («Catalina Tea», «Meri Detox Tea», «Wendy Cold DetoxTea», а один образец позиционируется как диетическая добавка — «Catalina Capsule»), и один аптечный («Typhoon»). Во всех четырех «инстаграмных» образцах — включая диетическую добавку в капсулах — обнаружили сибутрамин. Единственный чистый образец — аптечный под маркой «Тайфун».

«Вот этот анализ, который мы выполняли, он по факту технически выполняется одинаково как для условно какого-то настоя лекарственной травы, так и для проверки лекарственного средства: действительно ли в нем содержится то вещество, которое заявлено. Но в целом, если рассматривать именно этот опыт и методологию исследования, получается, что присутствие каких-то растительных экстрактов мы также обычно можем этим анализом увидеть. И вот именно в этом препарате „Тайфун“ — в нем действительно есть что-то из растительного сырья. А все остальные образцы — там даже намека, как по мне, нет, потому что они имеют очень такой красивый, чистый результат на хроматограмме: на анализе там есть один этот сигнал сибутрамина и есть сигнал каких-то там сахаров, вкусовых добавок, но каких-то сигналов от растительного фитохимического сырья там вообще нет», — отметил заведующий лабораторией Николай Вольвач.

Результаты исследования. Фото: скриншот отчета лаборатории Оtava

Как действует сибутрамин

Врач эндокринолог-диетолог отметила, что сибутрамин блокирует чувство голода, вызывает эйфорию и резкую потерю веса. Однако эффект недолговечен: наступает привыкание, и для поддержания результата человек вынужден постоянно увеличивать дозу. В результате могут развиваться тахикардия, нервные срывы, психозы. В то же время другой врач Елена Ивасишин отметила, что резкая отмена после длительного приема может вызвать суицидальные мысли и депрессию.

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В многочисленных отзывах, собранных из чатов, где обсуждается употребление «чаев» и «капсул» для похудения, чаще всего женщины указывают на следующие симптомы:

Бессонница и прилив энергии

головная боль

Тошнота

Отек Квинке

Сильная сухость во рту и обезвоживание

Запоры

Психическая нестабильность

Расширенные зрачки

Врачи об опасности сибутрамина

«Сибутрамин — это стимулятор, который влияет на центральную нервную систему и симпатическую. За счет этого идет сужение сосудов из-за выброса норадреналина, и, соответственно, повышается частота сердечных сокращений и артериальное давление. То есть, будет тахикардия и повышение давления. Также есть риск возникновения аритмии — за счет того, что идет дисбаланс электролитов крови из-за обезвоживания (поскольку часто в таких препаратах содержатся компоненты с мощным мочегонным эффектом). Соответственно, человек теряет воду, теряет электролиты, и это создает риск аритмии», — отметила врач кардиолог Ирина Коваленко.

Она также отметила, что сибутрамин может вызвать серьезные сердечно-сосудистые осложнения. Это связано с тем, что такие препараты вызывают коронароспазм — резкое сужение сосудов, что ухудшает кровоснабжение сердца и увеличивает риск инфаркта.

Врач эндокринолог-диетолог Ольга добавила, что быстрая потеря веса у женщин может привести к серьезным гормональным нарушениям. Жировая ткань играет важную роль в синтезе женских половых гормонов, поэтому резкое снижение ее объема лишает организм этого дополнительного источника гормонов.

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«Соответственно, когда она быстро теряет вес, гормоны, которые синтезировались в жировой ткани, исчезают, и мы остаемся без этой дополнительной защиты. Работают только яичники, но они не могут полностью компенсировать потерю — они начинают „сдавать“, ведь теперь им приходится работать за всех. Очень часто на этом фоне развивается поликистоз яичников: гормоны идут „в разнобой“, и из-за этого исчезают месячные», — подчеркнула врач.

Эндокринолог пояснила, что препарат также влияет на центральную нервную систему, которая отвечает за выработку главных гормонов в организме. Если эти гормоны заблокированы на уровне мозга, они не поступают дальше к другим органам, что нарушает их работу. В частности, это может сказаться на функционировании щитовидной железы, которая без надлежащего гормонального сигнала начинает работать неправильно. Поскольку щитовидная железа влияет и на репродуктивную систему, проблемы с ней могут вызвать дополнительную нагрузку на яичники. В таких условиях, когда женщина резко худеет, а гормональные сигналы нарушены, яичники работают в условиях двойного стресса, «становятся растерянными», ведь не понимают, как они должны работать.

Частое употребление стимуляторов, таких как чаи для похудения или препараты со слабительным эффектом, негативно влияет на организм. Постоянный стресс и перегрузка надпочечников приводят к нарушениям обмена веществ.

Кроме того, потеря жидкости из-за таких средств может вызвать обезвоживание и гипокалиемию, что несет риск для здоровья. Даже при употреблении достаточного количества воды, эти чаи усиливают перистальтику, что ведет к потере жидкости и электролитов.

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Длительное использование таких средств может вызвать психические расстройства и физические проблемы, такие как повышение давления. Сочетание стимуляторов, например, кофе с препаратами для похудения, может повысить риск сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркты. Поэтому важно обращаться к специалистам при появлении побочных эффектов и серьезных проблем.

Новый закон о продаже БАДов

Авторы видео отметили, что 27 марта президент Зеленский подписал закон о биологически активных добавках (БАДы), который вступит в действие в конце сентября этого года. Согласно этому закону, в Украине БАДы будут регулироваться так же, как и в Европе, с сертификатами и системой штрафов. Однако есть вероятность, что БАДы, которые продаются через Instagram, будут оставаться в серой зоне без надлежащего контроля.

Однако крупные маркетплейсы уже изъяли подобные товары из продажи, а также предупреждают пользователей о потенциальной опасности таких «чаев».

Могут ли в Украине наказать за продажу и покупку чая с сибутрамином

Авторы расследования обратились за юридической консультацией, чтобы выяснить, какую ответственность несут продавцы таких чаев.

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«Если лицо, которое продает знает, что в ее продукте содержатся психотропные вещества, то она несет уголовную ответственность. Если она сама ее сбывает людям, также хранит ее, покупает за деньги, распространяет, перевозит любым транспортом путям и пересылками — это все также уголовная ответственность. Это статья 307 Уголовного кодекса Украины она звучит как незаконное приобретение, хранение, перевозка, пересылка и сбыт психотропных веществ. Также есть квалифицирующие признаки, если это совершено повторно или по предварительному сговору группы лиц — такое преступление наказывается лишением свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества. Есть также административная ответственность. Статья 44 административного кодекса это незаконное производство приобретение приобретение хранение перевозка пересылка наркотических и психотропных веществ без цели сбыта в небольших размерах», — отметил юрист, который решил остаться анонимным.

Также люди, которые покупают эти чаи, несут ответственность за их хранение, если в составе есть запрещенные вещества.

Если покупатель узнал, что «чаи» содержат психоактивные вещества или прекурсоры — он может обратиться в правоохранительные органы и добровольно сдать эти вещества. При условии добровольной сдачи товаров, лицо освобождается от уголовной и административной ответственности. В противном случае, покупатель несет ответственность за хранение таких веществ.

Напомним, недавно пограничники разоблачили 10 злоумышленников, которые реализовывали товар под видом БАДов для похудения, однако на самом деле они содержали запрещенное психотропное вещество.

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