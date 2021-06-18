В Украине подешевеет электроэнергия, но тарифы снизятся не для всех: кто будет платить меньше

Горизонт новой модели ПСО — 4 года.

Уязвимые слои населения, которые потребляют до 100 кВт-ч электроэнергии в месяц, получат снижение тарифа, а для других тарифы будут пересмотрены.

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Об этом во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде 18 июня заявил министр энергетики Герман Галущенко, сообщает Минэнерго.

Он объяснил, что на данный момент возглавляемое им ведомство разрабатывает новую модель о специальных обязательствах на рынке электроэнергии (ПСО) и представит ее на следующей неделе. Она будет предусматривать дифференцированный тариф в зависимости от категорий населения и защиту социально уязвимых слоев, и одновременно должна обеспечить возможность для компаний-производителей электроэнергии проводить модернизацию оборудования.

"С 1 июля будет новый механизм, он предусматривает диверсификацию тарифов в зависимости от категории населения... Мы видим, что можем защитить социально уязвимые слои населения. Мы выделяем население, потребляющее до 100 кВт", — сказал Галущенко.

Глава Минэнерго добавил, что сегодня это около 41% потребителей с 16,9 млн домохозяйств.

Напомним, 28 апреля Кабинет министров принял решение о еще одном продлении действия фиксированной цены на электроэнергию для населения в размере 1,68 грн за кВт-ч до 30 июня 2021 года.

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