В Украине поднимется уровень воды в реках: жителей каких регионов предупреждают о затоплении

В Украине поднимется уровень воды в реках: жителей каких регионов предупреждают о затоплении

Вследствие значительных осадков объявлено первый уровень опасности.

В Украине, где синоптики прогнозируют дожди и мокрый снег в Карпатах, на Западе из-за сильных осадков ожидаются подъемы уровней воды в нескольких водоемах.

Об этом информирует пресс-служба ГСЧС.

Так, в течение 20 и 21 сентября на реках бассейна Припяти предупреждают о подъеме уровней воды на 0,1-0,5 м. На реке Припять в створе поста Речица Волынской области возможное достижение отметки выхода воды на пойму с частичным затоплением пастбищ. В связи с этим объявлено І уровень опасности — "желтый".

Кроме того, сегодня и завтра на реках бассейна Западного Буга (Львовская, Волынская области) ожидается продолжение ожидается продолжение подъема уровней воды на 0,2-0,7 м над уровнями, без негативных последствий.

Напомним, ранее народный синоптик Леонид Горбань заявил, что в этом году первые заморозки и снег в Украине следует ожидать уже во второй половине октября.

Также народный синоптик дал прогноз погоды на осень-2021.

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Погода в Украине: почти во всех регионах ожидаются дожди, а в Карпатах даже мокрый снег

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