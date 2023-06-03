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В Украине подняли тарифы на свет: в Минэнерго ответили, будут ли повышать цены еще дальше

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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В Украине подняли тарифы на свет: в Минэнерго ответили, будут ли повышать цены еще дальше

Ждать ли украинцам в этом году еще повышение тарифа на светлое

В Минэнерго опровергли заявления о веерных отключениях летом.

В Министерстве энергетики заверили, что после повышения тарифа, которое состоялось 1 июня, до конца года не планируют еще раз повышать цены для населения.

Об этом он сообщил министр энергетики Герман Галущенко, передает ведомство.

Он пояснил, что повышение тарифов на свет для бытовых потребителей было вынужденным шагом, отметив, что это решение позволит обеспечить украинцев электроэнергией в течение отопительного сезона.

"Мы предложили срок действия этого решения до конца года. Посмотрим, как будет проходить отопительный сезон, но у нас есть ощущение, что этого решения будет достаточно для того, чтобы обеспечить прохождение ОЗУ и соответствующим образом не двигать цены в дальнейшем", — сказал Галущенко.

Напомним, в Украине выросла стоимость коммунальных услуг, в том числе за год, начиная с апреля 2022 года, цены выросли в среднем на 4%.

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Дата публикации
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