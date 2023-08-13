В Украине подорожала коммуналка: как изменились цифры в платежках – Госстат

В Украине больше всего выросла стоимость электроэнергии.

В Украине общее удорожание коммунальных услуг с июля 2022 года по июль 2023 года составило – 14,7%. Больше всего возросла стоимость электроэнергии – на 69,7%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

Также подорожали:

услуги по управлению многоквартирными домами – 2,7%;

водоснабжение – на 0,8%;

канализация – на 0,7%.

В то же время стоимость природного газа не изменилась. А горячая вода и отопление подешевели на 0,2%.

Раньше мы писали, кто может получить субсидию и как она начисляется (инструкция).

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