В Украине подорожала коммуналка: как изменились цифры в платежках – Госстат

В Украине больше всего выросла стоимость электроэнергии.
В Украине общее удорожание коммунальных услуг с июля 2022 года по июль 2023 года составило – 14,7%. Больше всего возросла стоимость электроэнергии – на 69,7%.
Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.
Также подорожали:
- услуги по управлению многоквартирными домами – 2,7%;
- водоснабжение – на 0,8%;
- канализация – на 0,7%.
В то же время стоимость природного газа не изменилась. А горячая вода и отопление подешевели на 0,2%.
Раньше мы писали, кто может получить субсидию и как она начисляется (инструкция).
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