В Украине подорожали молочные продукты: какие сейчас цены на молоко и сметану

В Украине подорожали молочные продукты: какие сейчас цены на молоко и сметану

Эксперты прогнозируют повышение цен на продукты и осенью.

Молочные продукты подорожали в Украине.

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Об этом рассказали в эфире "Сніданку з 1+1".

По данным Минфина, в июле цена на молоко поднялась почти на три гривны. Соответственно 900 грамм стоят больше 32 гривны. Сметана подорожала в среднем на две гривны по сравнению с прошлым месяцем. Стоимость йогурта увеличилась на три гривны. Так 580 граммов классического йогурта теперь стоят более 36 гривен.

Такое подорожание эксперты называют прогнозируемым и добавляют, что уже этой осенью на украинцев ждет очередное повышение стоимости на основные продукты.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине дорожает мясо крупного рогатого скота. Так, например, цена на говядину достигает 102,71 грн/кг, что на 16% больше прошлого года и на 1% больше, чем неделей ранее.

В Украине в течение июля выросли цены на молочные продукты — Экономические новости

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