В Украине подорожало дизельное топливо: эксперт объяснил причину

Горючее / © pixabay.com

В Украине фиксируют удорожание дизельного горючего. Это повлекло за собой санкции и дефицит дизеля в Европе.

Об этом в эфире "КИЕВ24" сказал эксчельник Ассоциации операторов рынка нефтепродуктов Леонид Косянчук.

По его словам, на европейском рынке существенно сократились поставки дизеля российского происхождения из-за нового, 19-го пакета санкций.

"Приостановили нефтеперерабатывающий завод в Сербии, и так далее по цепочке", - отметил Косянчук.

Совокупность этих факторов и привела к удорожанию горючего в Украине.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2026 возрастут цены на топливо.

Как рассказал директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, стоимость горючего вырастет примерно на 1-1,5 гривны за литр, в зависимости от его типа и марки. Ключевые причины – изменения в налоговом законодательстве, сезонные факторы и колебания цен на нефть на европейских рынках.

«Повышение цен на бензин ожидается в пределах 1–1,5 гривны за литр. Это связано с новыми налоговыми ставками на горючее и общей динамикой рынка, реагирующего на европейские котировки», — пояснил Куюн.