- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 107
- Время на прочтение
- 1 мин
В Украине подорожало дизельное топливо: эксперт объяснил причину
Теперь спрос превысил предложение, поэтому цена на дизель пошла вверх.
В Украине фиксируют удорожание дизельного горючего. Это повлекло за собой санкции и дефицит дизеля в Европе.
Об этом в эфире "КИЕВ24" сказал эксчельник Ассоциации операторов рынка нефтепродуктов Леонид Косянчук.
По его словам, на европейском рынке существенно сократились поставки дизеля российского происхождения из-за нового, 19-го пакета санкций.
"Приостановили нефтеперерабатывающий завод в Сербии, и так далее по цепочке", - отметил Косянчук.
Совокупность этих факторов и привела к удорожанию горючего в Украине.
Ранее сообщалось, что с 1 января 2026 возрастут цены на топливо.
Как рассказал директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, стоимость горючего вырастет примерно на 1-1,5 гривны за литр, в зависимости от его типа и марки. Ключевые причины – изменения в налоговом законодательстве, сезонные факторы и колебания цен на нефть на европейских рынках.
«Повышение цен на бензин ожидается в пределах 1–1,5 гривны за литр. Это связано с новыми налоговыми ставками на горючее и общей динамикой рынка, реагирующего на европейские котировки», — пояснил Куюн.