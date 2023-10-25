В Украине подростки устраивали антисемитские провокации: кто был заказчиком (фото)

Представители страны-агрессора предлагали участникам сообщества публиковать фото- и видеоотчеты провокаций.
Спецслужбы РФ пытались разжечь антисемитские настроения в Житомирской области, а также в Днепре, Львове и Виннице. Для этого был создан праворадикальный Telegram-канал, используемый для манипулирования подростками.
Об этом сообщили в среду, 25 октября, в пресс-службе СБУ.
"На этом интернет-ресурсе его российские администраторы, используя психологические манипуляции, призывали украинских подростков к совершению актов антисемитизма в их населенных пунктах", — говорится в сообщении.
Согласно замыслу спецслужб РФ вражеские провокации должны были быть в виде нанесения оскорбительных надписей на памятных местах и совершения там взрывов с использованием самодельных взрывных устройств.
При этом представители страны-агрессора предлагали участникам сообщества публиковать фото- и видеоотчеты провокаций. Полученные медиафайлы российские спецслужбы использовали для дискредитации Украины на международной арене.
Какие провокации были совершены
В Офисе генерального прокурора уточнили, что речь идет о чате сообщества "Молодежный национал-социалистический батальон", который создал и администрировал 14-летний житель Днепра.
“В группу входили подростки из разных областей Украины. Один из ее участников – 15-летний житель Радомышля Житомирской области. По одобрению сообщества в августе 2023 года он надругался над памятниками нескольких кладбищ”, — говорится в сообщении.
Правоохранители установили, что подросток изобразил нацистские символы на стелах на честь борцов против нацизма, а также осквернил мемориальный комплекс памяти расстрелянных еврейских детей во время Второй мировой войны: нанес свастику и оскорбительные надписи. Аналогичными символами поврежден и дом местной жительницы еврейской национальности.
Последствия провокаций подросток фотографировал и посылал администратору чата для обнародования.
Что обнаружили во время обысков
Правоохранители провели обыски по месту жительства участников сообщества – в Виннице, Днепре, Ивано-Франковске, Львове и Радомышле. Изъяли баллончик с краской, книги соответствующей тематики, гаджеты, которыми они пользовались.
В СБУ также сообщили, что во время расследования обыски были проведены у 15-летнего подростка в Житомирской области и еще у четырех школьников в других регионах Украины.
В ходе обысков по адресам проживания подростков обнаружены компьютеры и мобильные телефоны с фотографиями-отчетами провокаций в пользу РФ, а также компоненты для кустарного изготовления взрывчатки.
В чем обвиняют подростков
Уголовное производство начато по трем статьям УК Украины:
- ч. 2 ст. 297 (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего);
- ч. 1 ст. 300 (ввоз, изготовление или распространение товаров, пропагандирующих культ насилия и жестокости, расовую, национальную или религиозную нетерпимость и дискриминацию);
- ч. 1 ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и националистического (нацистского) тоталитарных режимов).
СБУ обращается к украинцам быть бдительными и держать на контроле круг интересов привязанности своих детей, чтобы предотвращать влияние на них вражеских спецслужб.
Напомним, ранее украинские хакеры совместно с СБУ сломали одно из самых известных российских финансовых учреждений – Альфа-банк.
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