В Украине подростки устраивали антисемитские провокации: кто был заказчиком (фото)

Спецслужбы РФ пытались разжечь антисемитские настроения в Житомирской области, а также в Днепре, Львове и Виннице. Для этого был создан праворадикальный Telegram-канал, используемый для манипулирования подростками.

Об этом сообщили в среду, 25 октября, в пресс-службе СБУ.

"На этом интернет-ресурсе его российские администраторы, используя психологические манипуляции, призывали украинских подростков к совершению актов антисемитизма в их населенных пунктах", — говорится в сообщении.

Согласно замыслу спецслужб РФ вражеские провокации должны были быть в виде нанесения оскорбительных надписей на памятных местах и совершения там взрывов с использованием самодельных взрывных устройств.

При этом представители страны-агрессора предлагали участникам сообщества публиковать фото- и видеоотчеты провокаций. Полученные медиафайлы российские спецслужбы использовали для дискредитации Украины на международной арене.

Какие провокации были совершены

В Офисе генерального прокурора уточнили, что речь идет о чате сообщества "Молодежный национал-социалистический батальон", который создал и администрировал 14-летний житель Днепра.

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“В группу входили подростки из разных областей Украины. Один из ее участников – 15-летний житель Радомышля Житомирской области. По одобрению сообщества в августе 2023 года он надругался над памятниками нескольких кладбищ”, — говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что подросток изобразил нацистские символы на стелах на честь борцов против нацизма, а также осквернил мемориальный комплекс памяти расстрелянных еврейских детей во время Второй мировой войны: нанес свастику и оскорбительные надписи. Аналогичными символами поврежден и дом местной жительницы еврейской национальности.

Последствия провокаций подросток фотографировал и посылал администратору чата для обнародования.

Что обнаружили во время обысков

Правоохранители провели обыски по месту жительства участников сообщества – в Виннице, Днепре, Ивано-Франковске, Львове и Радомышле. Изъяли баллончик с краской, книги соответствующей тематики, гаджеты, которыми они пользовались.

В СБУ также сообщили, что во время расследования обыски были проведены у 15-летнего подростка в Житомирской области и еще у четырех школьников в других регионах Украины.

В ходе обысков по адресам проживания подростков обнаружены компьютеры и мобильные телефоны с фотографиями-отчетами провокаций в пользу РФ, а также компоненты для кустарного изготовления взрывчатки.

В чем обвиняют подростков

Уголовное производство начато по трем статьям УК Украины:

ч. 2 ст. 297 (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего);

ч. 1 ст. 300 (ввоз, изготовление или распространение товаров, пропагандирующих культ насилия и жестокости, расовую, национальную или религиозную нетерпимость и дискриминацию);

ч. 1 ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и националистического (нацистского) тоталитарных режимов).

СБУ обращается к украинцам быть бдительными и держать на контроле круг интересов привязанности своих детей, чтобы предотвращать влияние на них вражеских спецслужб.

Напомним, ранее украинские хакеры совместно с СБУ сломали одно из самых известных российских финансовых учреждений – Альфа-банк.

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