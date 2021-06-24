В Украине подтвердили опасный штамм "Дельта": Ляшко сказал, кто из украинцев защищен

Также Ляшко назвал ориентировочные сроки создания лекарств от коронавируса.
"Индийский" штамм коронавируса ( "Дельта") зафиксировали уже и в Украине. Он протекает в более тяжелой форме, чем уже известный штамм COVID-19, но вакцинированные украинцы защищены от него.
Об этом заявил глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко в эфире одного из украинских телеканалов.
Глава Минздрава заверил, что сейчас терапии, которая убивает коронавирус, не существует. По его словам, есть симптоматическое лечение и определенные препараты, которые пока еще проходят клинические испытания.
"Течение более тяжелое. Все профилактические мероприятия работают. Тест-системы работают и проявляют этот штамм", — высказался Виктор Ляшко.
Кроме того, он добавил, что в разработке препарата от коронавируса есть "определенные продвижения", но в целом он еще не изобретен.
"Я думаю, где-то месяц-другой и что-то будет. Вакцины работают. Люди, которые вакцинированные, они защищены", — подытожил Ляшко.
Напомним, Министерство иностранных дел призывает украинцев временно не ездить в страны, где наблюдается наибольшая вспышка так называемого "индийского" штамма коронавируса.
Ранее в компании AstraZeneca заявили, что их вакцина действенная против штамма коронавируса "Дельта".
Как сообщалось, в НАН вызывает беспокойство быстрое распространение так называемого индийского штамма "Дельта" в европейских странах. В случае попадания в Украину, эта мутация коронавируса может распространиться регионами быстрее, чем у западных соседей, и иметь более тяжелые последствия.