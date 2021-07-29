В Украине подумывают над "пропусками" на публичные мероприятия для вакцинированных

В Украине подумывают над "пропусками" на публичные мероприятия для вакцинированных

Минздрав хочет перенять идею с предоставлением дополнительных преимуществ для вакцинированных, но обещает сохранить баланс между правами человека.

В Украине подумывают над тем, чтобы предоставить вакцинированным лицам упрощенный доступ к определенным услугам и сервисам, например, посещению публичных мероприятий. Это могут реализовать с помощью внутреннего цифрового сертификата с данными о прививках.

Об этом сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин в интервью "Украинской правде".

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"Главный бенефит вакцинированных людей в том, что они защищены. С другой стороны мы понимаем и видим на примере других стран, вакцинированные получают дополнительные преимущества или упрощенный доступ к определенным услугам, сервисам или, например, посещению публичных мероприятий. Основная идея, которая использовалась в других государствах, и которую, скорее всего, будет использовать Украина — это максимальное использование внутреннего цифрового сертификата. Он должен стать условным пропуском", — заявил Кузин.

Внутренний сертификат будет в виде QR-кода, который будет показывать, что человек вакцинирован или переболел, или имеет отрицательный ПЦР или антиген-тест.

По словам главного санитарного врача, пока внутренние сертификаты в Украине только тестируются, поэтому как они будут работать на том или ином уровне епидемопасности, пока неизвестно. Этот вопрос планируют обдумать уже после завершения тестирования, говорит он.

В то же время Кузин заверил, что во время продумывания таких мероприятий, нужно обязательно сохранить баланс между правами человека, например, по отношению к тем украинцам, которые не могут вакцинироваться из-за медицинских противопоказаний.

"Мы также понимаем, что определенная часть украинцев не может получить вакцину из-за медицинских противопоказаний. Здесь надо перенимать лучшие практики, чтобы идея не сработала наоборот — то есть чтобы не образовалось сопротивление к вакцинации или недоверие к государству, которое внедряет такие жесткие меры", — отметил он.

Напомним, сейчас в Украине можно получить Международное свидетельство о вакцинации , которое действует в мире с 2015 года и касается не только прививки против COVID-19. Оно также является действительным при пересечении границы с теми странами, которые признали это свидетельство.

, которое действует в мире с 2015 года и касается не только прививки против COVID-19. Оно также является действительным при пересечении границы с теми странами, которые признали это свидетельство. А вот COVID-сертификат — документ, только разрабатывают. Его тестируют уже в течение 3 недель, он будет доступен в электронном виде и привязан к базе. ТСН.ua расспросил о "COVID-сертификатах" у проектного менеджера в Министерстве цифровой трансформации Екатерины Черногоренко и в Министерстве здравоохранения Украины. Что такое COVID-сертификат по-украински и пустят ли с ним в Европу — читайте в материале ТСН.ua.

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