В Украине погиб британский военный: в Минобороны страны сделали заявление

Великобритания / © Unsplash

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В Украине 12 сентября в результате дорожно-транспортного происшествия погиб военнослужащий Вооруженных сил Великобритании.

Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании.

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«С глубоким сожалением сообщаем, что военнослужащий Вооруженных сил Великобритании погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в Украине в субботу, 12 сентября», — говорится в сообщении.

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Других подробностей инцидента, в частности, места аварии и личности погибшего, в приведенном сообщении не уточняют.

Напомним, 13 сентября российские войска атаковали дроном локомотив пассажирского поезда недалеко от украинско-польской границы.

По имеющейся информации, удар по станции Ягодин мог быть направлен на дипломатический поезд, в котором находились бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и советники по безопасности нескольких стран ЕС. В другом поезде, находившемся на станции в момент атаки, ехал бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус.

Сам Джонсон назвал российскую атаку на локомотив проявлением «помешанной логики» президента РФ Владимира Путина.

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