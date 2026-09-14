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- Украина
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В Украине погиб британский военный: в Минобороны страны сделали заявление
В Лондоне сообщили, что трагедия произошла 12 сентября в результате ДТП.
В Украине 12 сентября в результате дорожно-транспортного происшествия погиб военнослужащий Вооруженных сил Великобритании.
Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании.
«С глубоким сожалением сообщаем, что военнослужащий Вооруженных сил Великобритании погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в Украине в субботу, 12 сентября», — говорится в сообщении.
Других подробностей инцидента, в частности, места аварии и личности погибшего, в приведенном сообщении не уточняют.
Напомним, 13 сентября российские войска атаковали дроном локомотив пассажирского поезда недалеко от украинско-польской границы.
По имеющейся информации, удар по станции Ягодин мог быть направлен на дипломатический поезд, в котором находились бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и советники по безопасности нескольких стран ЕС. В другом поезде, находившемся на станции в момент атаки, ехал бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус.
Сам Джонсон назвал российскую атаку на локомотив проявлением «помешанной логики» президента РФ Владимира Путина.