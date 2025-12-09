- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 91
- Время на прочтение
- 1 мин
В Украине погиб британский военный во время испытаний "новых вооружений"
В Украине во время тестирования оборонной системы погиб военный британской армии.
Министерство обороны Великобритании сообщило о гибели своего военнослужащего во время пребывания в Украине.
Об этом говорится в официальном сообщении ведомства.
По информации Минобороны Британии, военный получил смертельные травмы в результате аварии во время наблюдения за тестированием новой оборонной системы украинскими военными.
Трагедия произошла вдали от линии фронта, отмечают в Минобороны. Имя погибшего и детали инцидента не раскрывают из соображений безопасности и уважения к семье.
Британское оборонное ведомство выразило соболезнование близким военного и поблагодарило его за службу.
В заявлении говорится, что Великобритания «продолжит поддерживать Украину в усилении ее оборонных возможностей».
Напомним, во Львове во время исполнения служебных обязанностей группа мобильного оповещения ТЦК подверглась нападению, в результате которого погиб военнослужащий Юрий Бондаренко.