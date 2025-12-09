ТСН в социальных сетях

В Украине погиб британский военный во время испытаний "новых вооружений"

В Украине во время тестирования оборонной системы погиб военный британской армии.

Британский военный погиб в Украине в результате аварии / © Associated Press

Министерство обороны Великобритании сообщило о гибели своего военнослужащего во время пребывания в Украине.

Об этом говорится в официальном сообщении ведомства.

По информации Минобороны Британии, военный получил смертельные травмы в результате аварии во время наблюдения за тестированием новой оборонной системы украинскими военными.

Трагедия произошла вдали от линии фронта, отмечают в Минобороны. Имя погибшего и детали инцидента не раскрывают из соображений безопасности и уважения к семье.

Британское оборонное ведомство выразило соболезнование близким военного и поблагодарило его за службу.

В заявлении говорится, что Великобритания «продолжит поддерживать Украину в усилении ее оборонных возможностей».

