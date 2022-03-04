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В Украине погибли уже 28 детей от российского оружия — детский омбудсмен

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В Украине погибли уже 28 детей от российского оружия — детский омбудсмен

Офис Президента Украины

Украина также просит Красный Крест срочно содействовать созданию гуманитарных коридоров.

За восемь дней войны от оружия российских оккупантов в Украине погибли 28 детей, ранены 64.

Об этом сообщила уполномоченная Президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук.

"Уничтожены роддомы, детские садики, школы. Около полутора миллионов детей находятся на территориях, потерпающих от обстрелов и находящихся в осаде, среди них есть дети-сироты и дети с инвалидностью, нуждающиеся в немедленной помощи", – сообщила она.

Украинская сторона готова обеспечить вывоз и доставку гуманитарных грузов. ВСУ гарантируют безопасное прохождение коридоров. Этого Украина ожидает от российской стороны.

Напомним, российские окупанты обстреляли детский сад в Ахтырке.

Укрзализныця продолжает эвакуацию детей за границу.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – 9166 человек,
  • танков ‒ 251 ед,
  • Боевых бронированных машин – 939 ед,
  • артиллерийских систем –105 ед,
  • РСЗО — 50 ед,
  • средства ПВО — 18 ед,
  • самолетов – 33 ед (уточняется),
  • вертолетов – 37 ед,
  • автомобильной техники — 404 ед,
  • легкие скоростные катера — 2 ед,
  • цистерн с ППМ — 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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