В Украине погибли уже 28 детей от российского оружия — детский омбудсмен

В Украине погибли уже 28 детей от российского оружия — детский омбудсмен

Украина также просит Красный Крест срочно содействовать созданию гуманитарных коридоров.

За восемь дней войны от оружия российских оккупантов в Украине погибли 28 детей, ранены 64.

Об этом сообщила уполномоченная Президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук.

"Уничтожены роддомы, детские садики, школы. Около полутора миллионов детей находятся на территориях, потерпающих от обстрелов и находящихся в осаде, среди них есть дети-сироты и дети с инвалидностью, нуждающиеся в немедленной помощи", – сообщила она.

Украинская сторона готова обеспечить вывоз и доставку гуманитарных грузов. ВСУ гарантируют безопасное прохождение коридоров. Этого Украина ожидает от российской стороны.

Напомним, российские окупанты обстреляли детский сад в Ахтырке.

Укрзализныця продолжает эвакуацию детей за границу.