В Украине похолодает, местами мокрый снег и порывы ветра – погода 13 ноября (карта)

Синоптики рассказали, какая будет погода в понедельник, 13 ноября.

В Украине в понедельник, 13 ноября, без осадков. В северо-восточной части ночью небольшой дождь.

Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, ночью в северных и восточных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура в Украине 13 ноября 2023 / Фото: Укргидрометцентр

Температура ночью 1-6° тепла; днем 4-9°, в южной части 8-13°. В Карпатах небольшой дождь; температура в течение суток от 2° тепла до 3° мороза.

В Киеве – без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-6° тепла, днем 7-9°.

Напомним, в Карпатах на горе Поп Иван температура воздуха опустилась до 6° мороза (фото, видео).

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