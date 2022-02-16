В Украине показатели "красной" зоны карантина остаются в пяти областях

Показатель уровня госпитализаций превышен в 12 регионах.

По состоянию на 16 февраля показатели красной зоны карантина имеют 5 регионов Украины. Это Закарпатская, Ивано-Франковская, Луганская, Ровенская и Хмельницкая области.

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Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Киев вместе с Полтавской и Харьковской областями соответствуют "желтому" уровню эпидопасности. Остальные регионы имеют характеристики "оранжевого" уровня.

Напомним, 10 февраля глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что в Украине наблюдается пик заболеваемости COVID-19. Из-за ухудшения эпидситуации с 24 января "красный" уровень опасности установлен в Ивано-Франковской области, а с 27 января — в Ровенской области. Еще в трех областях – Закарпатской, Хмельницкой и Луганской – "красный" уровень начал действовать с 11 февраля.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

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