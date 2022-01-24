В Украине "покраснела" первая область, еще десять в "оранжевой" зоне: где наихудшая COVID-ситуация

На прошлой неделе было меньше 10 "оранжевых" регионов.
В Украине по состоянию на 24 января из-за ухудшения ситуации с COVID-19 Ивано-Франковская область перешла в "красную" зону, еще десять областей в "оранжевой" зоне.
Об этом идет речь на сайте Министерства здравоохранения.
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В Ивано-Франковской области коэффициент выявления случаев инфицирования – 35,5% при норме до 20%. Также фиксируется превышение динамики уровня COVID-госпитализаций – 84,6%.
Также в регионе фиксируется рост уровня госпитализаций – 107,2 при норме до 60 на 100 тыс. населения.
"Оранжевыми" сейчас есть Винницкая, Житомирская, Львовская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области.
Остальные регионы Украины — в "желтой" зоне карантина.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.
Напомним, Ляшко назвал области, которые являются следующими кандидатами на "красную" зону.
Также ранее глава Минздрава Виктор Ляшко дал прогноз, когда будет пик новой волны COVID-19.
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